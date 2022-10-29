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Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Yangın#Fabrika
Mersinde palet fabrikasında korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 22:06

Mersin'de bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Saatler süren çalışmaya rağmen işletmedeki yanıcı maddelerden dolayı yangın kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Yoğun alevlerin yükseldiği palet fabrikasındaki yangının, yakındaki kömür deposuna sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın bölgesindeki ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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