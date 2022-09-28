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Mersin'de kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada

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#Mersin#Terör#Bekçi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 12:56

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda bir bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışma sırasında vurulan teröristlerin üzerindeki bombayı patlatmasıyla olay yerindeki araç alevler içinde kaldı.

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Pazartesi günü saat 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kahraman bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Teröristlerin bombayı patlatmalarının ardından olay yerindeki bir araç alevler arasında kaldı.

Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Yaralı polis memuru Ali Bayram'ın ise durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRININ İLK ANI KAMERADA

Mersin'deki saldırının ilk anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde Polisevi önüne gelen bir kadın önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açtı. Ardından kamera kayıtlarına başka bir kadının daha girdiği görüldü.

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İki saldırgan uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi nizamiye nöbet kulübesine ateş açmaya devam etti. O an çıkan çatışma sırasında da kadınlardan birinin yere düştüğü görüntülere yansıdı.

Mersinde kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada

'BU SALDIRILARI YAPANLARA GEREĞİ YAPILACAK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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POLİSEVİ SALDIRISINDA 22 GÖZALTI

Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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