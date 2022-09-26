Son dakika haberi.. Mersin'de polisevine bombalı saldırı: 2 polis yaralandı

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah seslerinin ardından polis alarma geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk ediliyorken, sağlık ekipleri de yönlendirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

* Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.

Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

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* Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.