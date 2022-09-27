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Kahraman şehit polis, Mersin'deki saldırıda PKK'lı teröristi böyle etkisiz hale getirdi

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#Mersin#Polisevi#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 23:48

Mersin’de dün polisevine teröristlerle düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ı etkisiz hale getirdiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Dün saat 22.40 sıralarında Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine iki terörist tarafından bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda bir polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

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KANDİL'DE EĞİTİM ALMIŞ

Etkisiz hale getirilen teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlenirken, teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mersin'deki hain saldırının olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kahraman şehit polis Gezer’in kadın teröristlerle girdiği çatışma anı yer aldı. Gezer’in, ölü olarak ele geçirilen terörist Dilşah Ercan’ı etkisiz hale getirdiği an da görüntülere yansıdı.

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#Mersin#Polisevi#Saldırı

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