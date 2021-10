Merkel’den veda ziyareti... ‘AB Türkiye’ye destek olmalı’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veda turuna çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Köşkün balkonundan Boğaz’ı izleyen iki lider, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda şunları söyledi:

ERDOĞAN: MERKEL 16 YIL HEP ÇÖZÜM ODAKLIYDI

“Dostum sayın Merkel’le göreve başladığı 2005 yılından bu yana karşılıklı saygıya dayalı yakın bir diyalog tesis ettik. 16 senedir gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sayın Merkel her zaman sağduyulu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Görev süresi boyunca Avrupa Birliği’nin içinden geçtiği krizlerde liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da, bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı daima başardık. Sayın Merkel’le yakın diyaloğumuz yalnızca ikili konularda değil, bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağladı. Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinin engellenmesinden, Suriye’nin kuzeyine insani yardımların ulaştırılmasına kadar pek çok hususta sayın Merkel inisiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi. Özellikle Suriye krizinin çözümüne yönelik gösterdiği samimi çabalar için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Merkel’le bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine verdiğimiz önemi teyit ettik. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi başta olmak üzere kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha paylaştım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

MERKEL’DEN UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ ÖRNEĞİ

Merkel ise açıklamasında özetle şöyle dedi: “Almanya’da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan var. İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılını törenlerle kutladık. Burada artık Almanya’da biliminsanı, doktor, akademisyen olarak çalışan, anne babaları ilk göçmenler olanların, ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Uğur Şahin ve Özlem Türeci mesela bunlardan bazıları. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindik. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu. Türkiye’ye Avrupa Birliği’nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini de belirttim. Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda insan kaçakçılarıyla mücadele konusunda işbirliğimiz sürüyor. Afganistan’da insani yardım konusunda görüştük. BM ile birlikte bu kış Afganistan’da felaket yaşanmaması için çabalamalıyız. Taliban’la yapılan görüşmeler hakkında da bilgi aldık. Biz de Afganistan sorumlularımızla bunu ele alacağız. Çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Almanya burada istikşafi görüşmelerin sürdürülmesi konusunda ısrarcıydı. Halen aşılması gereken sorunlar var. Fakat bu konuda görüşülerek, müzakerelerle başarılabileceğine inanıyorum. İnsan hakları konusu, Kıbrıs gibi sorunları aşma konusunda bazı sorunlar uzun soluklu... 16 yıl yeterli değildi. Görüş ayrılıklarına rağmen, diyalogumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum.”

BİZ YUNANİSTAN GİBİ YAPAMAYIZ

Basın toplantısı sırasında iki lidere Mülteci anlaşması konusundaki görüşmeleri de soruldu. Merkel bu soruya, “Mülteci Anlaşması, AB ile Türkiye arasında bir anlaşma... Almanya bir himayeci olarak burada çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. 6 milyarlık bir miktar, 4.5 milyarını ödedik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. Ama Suriyeli mülteciler konusunda, Yunanistan’a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise aynı soruyu, “Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriye’den var, Irak’tan var. Afganistan’dan 300 bin var. Bunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bu insanları bizim ötelememiz, Yunanistan’ın yaptığı gibi mümkün değil. Yapamayız. Biz bunlara aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ev sahipliğimiz devam edecektir. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen kabulleniyoruz” diye cevapladı.

‘KOALİSYONLA SORUN’ ESPRİSİ

Basın toplantısında her iki lidere birbirlerini nasıl değerlendirdikleri de soruldu. Merkel bu soruya, “Burada birbirimize okuldaki gibi not vermek için burada bulunmuyoruz. Biz işbirliğimize önem atfettik. Erdoğan’la birlikte Türkiye’de çok şey gelişti, çok gelişme oldu. Altyapı açısından olsun, İstanbul’a baktığımızda sadece bunu görüyoruz” diye yanıt verdi. Erdoğan ise, “Sayın Şansölye Almanya’nın idaresinde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de özellikle belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı, belki Almanya-Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Fakat koalisyon hükümetleri de çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Bizim Başkanlık Sistemi’ne geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk. Yoğun bir çalışmanın içine girdik” dedi.

‘BANA ANLATIYORDUN’

Merkel, Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından, “Ben şunu da eklemek istiyorum, koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyonlar bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Fakat her şeye rağmen Türkiye ile iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Merkel’in bu konuşmasının ardından Erdoğan’la şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: “Siz bana zaman zaman gelip yaşadığınız sorunları anlatıyordunuz...”

Merkel: “Doğrudur, hayat böyle... Fakat buna rağmen hayat güzel.”

Erdoğan: “Benim torunum var. O da bana diyor ki, ‘Hayat böyle’...”

GOLF ARACIYLA GELDİLER

Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Golf aracını Erdoğan kullandı. Burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamlayan iki lider, ardından da görüşme için köşkün içine geçti.

Erdoğan, Merkel’e Ortaköy’ün resmedildiği tablo hediye etti.

MERKEL’E BOĞAZ’I ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi. İki lider, görüşme öncesinde Huber Köşkü’nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. İki lider, gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.