Mercimek köftesini dünyaya tanıttı

Haberin Devamı

İlk sürümü 2005 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülen God Of War bugüne kadar yaklaşık 51 milyon adet sattı. Ülkemizde de çok sayıda hayran kitlesi bulunan God Of War’ın karakterlerinden oluşan oyuncakları, posterleri, giysileri tüm dünyada satılıyor. Son olarak, oyundaki Tyr karakterinin ağzından yazılmış bir yemek kitabı tüm dünyada satışa sunuldu. ‘God of War: Dokuz Diyarın Resmi Yemek Kitabı’ adını taşıyan tarif kitabı, “Midgard, Alfheim, Jötunheim ve ötesindeki İskandinav diyarlarından ağız sulandıran yemekler hazırlayın” notuyla tanıtıldı. Türk oyuncuların yüzünü güldüren detay ise, kitapta geleneksel yemeklerimizden mercimek köftesinin de yer alması oldu.

ELF DİYARININ ÖZEL YEMEĞİ

Kitapta mercimek köftesi şöyle tanıtılıyor: “Bu harika mercimek topu, diyarların herhangi bir yerinde bulduğum en iyi meze tariflerinden biridir. Bu, kovanın ortak salonlarında ziyaretçileri eğlendirirken servis edilen bir Kara Elf özel yemeğidir. Karanlık olanların nadiren yaptığı bir şeydir bu, doğru. Ama ben mercimek köftesinin aynı zamanda Alfheim’ın yeraltı mekânlarındaki tüm tören yemeklerinde düzenli olarak sunulan bir meze olduğuna inanıyorum.”





Haberin Devamı

2013’TE ABD’YE GİTTİ

Yemeğin kitapta yer almasının sırrı ise, doğma büyüme İstanbullu olan Göksu Uğur’un Santa Monica Studio’da Yapay Zekâ ve İlerleme Sistemleri Programcılığı Takım Lideri olması. Kabataş Lisesi’nin ardından Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Göksu, 2013 yılında yüksek lisans yapmak için ABD’nin Carnegie Mellon Üniversitesi’ne gitmiş ve o dönem NBA 2015 oyununu hazırlayan Visual Concepts isimli stüdyoda staja başlamış. 2017 yılında ise God Of War’ın yapımcısı Santa Monica Studio’ya transfer olmuş. Göksu yemeğin kitaba nasıl girdiğini ise şöyle anlattı:

ANNESİNİN TARİFİNİ YAZDI

“Oyun üzerinde çalışıyorduk. Yemek kitabı önerisinde bulundum. Sonradan öğrendim ki çoktan bunun için çalışmalara başlanmış. Geliştirici takımdan, istedikleri takdirde kendi tariflerini göndermelerini istediler. Aklıma ilk gelen şey, annemin ilk zamanlarda beni havaalanına karşılamaya gelirken bile bir tabak getirdiği mercimek köftesi oldu. Benim için bu özel yemeğin yanı sıra, sohbetlerin bir parçası olduğu Türk sofralarını, çay saatlerini hatırlatması açısından da ilk tercihimdi. Hem oyuncusu hem de geliştiricisi olduğum bir oyunda, yazılmasını çok istediğim yemek tarifi kitabına ben de kökenlerime ve çocukluğuma yakın bir tarifle dahil oldum. Aslında mantı, tahinli çörek gibi başka tarifler de hazırlamıştım ama onlar da başka projelere artık.”





Oyun, Yunan mitolojisi temel alınarak tasarlanmış bir hikâyeye sahip. Oyuncular online olarak birbirlerine karşı ve takım halinde savaşıyor.