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Meral Akşener’in o hamlesi için analizler

#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Adaylığı#İYİ Parti
Meral Akşener’in o hamlesi için analizler
Bülent Sarıoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olası cumhurbaşkanı adaylığından feragâtı uzun süre tartışılacak gibi.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA KAZANI

DANIŞMANI: İTTİFAKI BASKIDAN KURTARDI

İYİ Parti’de önceki dönem Genel İdare Kurulu üyesi olan Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy’un çıkarımı şöyle: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti seçmenini serbest bıraktı. Kendi üzerinden Millet İttifakı’na kurulan HDP ve Kürt sorunu baskısından kurtuldu. Parlamento seçimine ağırlık verme olanağını arttırdı. Parlamenter sisteme geçiş olasılığını seçimlerin önüne çekti. İktidar ışığını bir miktar uzaklaştırmakla birlikte daha gerçekçi hale getirdi.”

AK PARTİ: GÖNLÜ İMAMOĞLU’NDAN YANA

AK Parti’de ise ilk yorum MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan geldi: “Aday olmadığını açıklamakla Kılıçdaroğlu’nun yolunu kapattı, gönlü İmamoğlu’ndan yana. Kılıçdaroğlu ise yeni İnce vakası yaşamak istemiyor. Sonuçta kimin olacağı fark etmez, sürecin belirleyici aktörü Cumhurbaşkanımızdır.”

MHP: BUMERANG KORELASYONU

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Milliyetçi kanattaki polemik ise 15 Temmuz ve “Bumerang Korelasyonu (Katilin cinayet yerine dönmesiyle sembolize edilen suçlu davranışı) göndermeleri üzerinden yürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Ben Başbakan olacağım!’ Cezacı meslektaşlarım ve sosyal bilimciler bilir, bu tipik bir bumerang korelasyonudur” paylaşımını yaptı. MHP’li yöneticilerin en çok retweet yaptıkları mesaj ise MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ün şu paylaşımı oldu: “Hanımefendi, Başbakan olacağım, olamadı. Cumhurbaşkanı olacağım, olamadı. Döndük başa, Başbakanlığa. Oyunuz kaç, yüzde 16 dedi. (Gerçekçi değil) Hadi öyle. Yüzde 16 ile nasıl olacak sorusunun cevabı henüz yok. Bizim bir tahminimiz var. İlk Başbakan olacağım dedikten sonra 15 Temmuz’u yaşadık.”

Meral Akşener’in o hamlesi için analizler

YİNE YENİDEN KESİCİ Mİ?

Gazeteci Can Ataklı’ya göre muhalefetin üzerinde anlaştığı aday İlhan Kesici! Kesici ise bir gün önce, “Aday tartışmasına girmek çok erken ve yanlış. Baş başa bağlı baş meşverete (danışmaya) bağlıdır” demişti. Ataklı’nın iddiası sosyal medya kullanıcılarından daha çok alaycı karşılık buldu: “Çaya çorbaya İlhan Kesici! Ekmek için Ekmeleddin/ Kesmek için Kesici. Hemen her dönem gündeme gelir ve ortalama bir iddiadır; doğrulamaya gerek yok.”

Meral Akşener’in o hamlesi için analizler

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SARIGÜL’ÜN YOLU SAĞ MI SOL MU?

Türkiye Değişim Partisi dün “çare ve değişim” sloganıyla ilk kurultayını yaptı ve seçime katılma hakkını kazandı. Sarıgül dün yeniden genel başkan seçildiği kongrede oğulları Emir ve Ömer’e sarılırken renkli üslubuyla siyasi konumunu şöyle anlattı:

- TDP sağ ya da sol bir parti değildir. Sağ elimizle sol elimizi birleştiren bir partidir. Ecevit’in nezaketini, devlet adamlığını ön planda tutan; Demirel’in esnafa, köylüye, tüccara yakınlığını; Özal’ın pratik çözümlerini öne alan; Atatürk milliyetçiliğini savunan kitle partisidir.

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-  Darılmak yok ben de bazı arkadaşlarımı test ediyorum. Bakıyorum davaya mı bağlı, koltuğa mı bağlı? Bakıyorum tencere kaynarken kimler vardı, tencere kaynamadığı zaman kimler var?

- Bazen yüreğim sızlıyor. Hayatım boyunca ihanetçi damgası yemedim. Vefasız bir adam taş olur, nankör adamdan bir şey olmaz. Rahmetli Ecevit beni aldı buralara getirdi.  Bıraktığı düşünceler baştacıdır.”

Meral Akşener’in o hamlesi için analizler

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#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Adaylığı#İYİ Parti