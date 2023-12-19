Meral Akşener 'Bu bir savaş ilanıdır' demişti... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bazen hadlerini aşıyorlar

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İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etmiş ve daha sonra İYİ Partili İBB Meclis üyeleri Özkan'ı yeniden Başakanvekilliğine seçmişti.

"SENİ BAŞKAN SEÇTİRMEYECEĞİZ" ÇIKIŞI

Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti'li isimlerden CHP'ye yönelik sert açıklamalar geldi. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ı etiketleyerek, 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz' mesajını yayımlamıştı.

KÜRŞAT ZORLU DA CHP'Yİ HEDEF ALDI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partideki istifalar sonrası açıklamalarda bulunarak CHP'yi hedef aldı.. İstifayla anılan İYİ Parti meclis üyesinin bir başka ilin meclis üyesi ile yaptığı konuşmayı anlatan Zorlu, 'Bunun adı operasyon siyasetidir, bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı. Zorlu, konuşmasında "İsmi geçen, istifa eden İBB meclis üyesi arkadaşlardan bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, 'Bu akşam bir TV kanalında, bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de istifa edin.' CHP'li bir başka kişinin ismini vererek, 'Size onunla bir görüşme ayarlayalım' diyor. Bunun adı, operasyon siyasetidir, bunun adı eleştiri siyaseti değildir." dedi.

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AKŞENER, İLK KEZ İMAMOĞLU'NUN İSMİNİ VERDİ

Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Uşak'ta ilk kez Ekrem İmamoğlu'nun ismini vererek sert ifadeler kullandı. Akşener, partisine operasyon yapıldığını iddia ederek, İmamoğlu ve Akşener için 'İkisi de korktu' dedi.

Akşener, “Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım." dedi.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: İKİSİ DE KORKTU, KABUL ETMEDİ

Akşener, konuşmasının devamında "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Naptım boyumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım, millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BAZEN HADLERİNİ AŞIYORLAR

Meral Akşener'in konuşmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" dedi.

İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum.

Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."