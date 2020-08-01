Meral AkÅŸener, Ayasofya-i Kebir Cami-i Åžerifi'ni ziyaret etti      

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, Ayasofya Camii'ne ziyaret etti. Meral AkÅŸener, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda camiye geldi. AkÅŸener makam aracÄ±ndan indiÄŸi sÄ±rada kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen gazetecilere el salladÄ±. AkÅŸener'in cami bahÃ§esine girer girmez baÅŸÄ±na beyaz ÅŸal Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Meral AkÅŸener'e ziyareti sÄ±rasÄ±nda eÅŸi, oÄŸlu ve yeÄŸeni eÅŸlik etti. Meral AkÅŸener'in ziyareti yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼.

AkÅŸener cami Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaparak, "Mescit namazÄ± kÄ±ldÄ±k, Allah kabul etsin inÅŸallah. Anadolu'nun kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Alparslan Han'a, Ä°stanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, Ä°stanbul'u Ayasofya'yÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtiren Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve arkadaÅŸlarÄ±na dua ettik. Allah'Ä±m kabul eder inÅŸallah. HayÄ±rlÄ± bayramlar dilerim. Allah seneye de eriÅŸtirsin, saÄŸlÄ±kla, sÄ±hhatle, birlikte, beraberâ€¦" dedi.

AkÅŸener, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lamamasÄ± sorulmasÄ± Ã¼zerine, koronavirÃ¼s karantinasÄ±nda olduÄŸunu belirterek, "15 Temmuz programÄ±na katÄ±lacaktÄ±m, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zda Ã§Ä±ktÄ±, 15 gÃ¼n ben Ankara'da evden ayrÄ±lamadÄ±m. BugÃ¼ne nasipmiÅŸ, biz sadece ailecek geldik, yeÄŸenim, oÄŸlum, eÅŸim burada. KÄ±ldÄ±k namazlarÄ±mÄ±zÄ± Allah kabul etsin" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AkÅŸener aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan camiden ayrÄ±ldÄ±.Â





