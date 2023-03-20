Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu #Mengen#Maden Ocağı
Mengende maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 12:00

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen toz patlaması sebebiyle 7 işçi hafif şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde maden ocağının iç kısmında linyit kömürü çıkarma çalışması yapıldığı sırada tahkimat direği kırıldı. Direğin kırılmasıyla maden ocağında toz patlaması oluştu.

Diğer işçilerin olayı fark etmesiyle birlikte durum itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı. İşçiler Murat Sarı, Olcay Kaya, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Yıldıray Hamarat, Ramazan Aydemir ve İsmail Yılmaz kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu #Mengen#Maden Ocağı

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD