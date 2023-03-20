Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı

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Olay, saat 09.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde maden ocağının iç kısmında linyit kömürü çıkarma çalışması yapıldığı sırada tahkimat direği kırıldı. Direğin kırılmasıyla maden ocağında toz patlaması oluştu.

Diğer işçilerin olayı fark etmesiyle birlikte durum itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı. İşçiler Murat Sarı, Olcay Kaya, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Yıldıray Hamarat, Ramazan Aydemir ve İsmail Yılmaz kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.