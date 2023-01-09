Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi komisyonda

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. CHP milletvekilleri, salona, ellerindeki, 'Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu', 'Vergi, harç ve cezalara yüzde 123, emekliye yüzde 30', 'Emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, intibak düzenlemesi yapılsın', 'Aylık bağlama oranları artırılsın' yazılı dövizlerle girdi. CHP'li milletvekilleri ellerindeki dövizlerle ilgili kısa açıklamalar yaparken, Komisyon Başkanı Yılmaz, bu milletvekillerini eleştirerek, İçtüzük kurallarına uymaya çağırdı.

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Toplantının başlaması ile muhalefet partileri 'usul' tartışması başlattı. Usul tartışmasına komisyon üyesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da katılınca tartışma çıktı. Tanal'ın usul tartışmasıyla ilgili söz istemesine itiraz eden Komisyon Başkanı Yılmaz, "Bu sabah biz toplantı salonuna gelmeden önce bir arkadaşımız toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenlemiş. Basın toplantıları milletvekillerinin doğal haklarıdır, saygı duyuyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısının yapılacağı yer bellidir. Basın toplantısının yapılacağı yer komisyon salonu değildir. Usul tartışmasına sadece komisyon üyeleri katılabilir. Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz veremiyoruz. İçtüzük'te böyle bir kural yok" dedi.

Yılmaz ayrıca, Tanal'ı, komisyonun çalışmasına engel olmakla suçlayarak, "Milyonların gözü bugün bu yasal düzenlemede, ama siz engel oluyorsunuz" diye uyardı. Ardından Tanal ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Verilen aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.