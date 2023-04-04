Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den 'hoş geldiniz güle güle' açıklaması: Amacı anlaşmak değildi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, programda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı.

İnce, yaptığı açıklamada, "İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk" dedi.

"BU ARTNİYETLİ CÜMLE DEĞİLDİ"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından yapılan basın açıklamasında sarf ettiği 'hoş geldiniz güle güle' sözlerine de açıklık getirdi. İnce, "Kapıdan uğurlarken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Bu artniyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Ama bir tweetle düzelttim" ifadelerini kullandı.

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"AMACI ANLAŞMAK DEĞİLDİ"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin ise 'Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi' diyerek "Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şu şekilde;

KURALAR SEÇİLDİ, YERLER BELLİ

Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA SAYIN KILIÇDAROĞLU MU DAHA ŞANSLI, BEN Mİ?"

Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz.

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KILIÇDAROĞLU SANDIK KOYSAYDI, BELKİ İMAMOĞLU ADAY OLACAKTI

Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için ilan ettik. 'Başka olmak isteyen var mı?' dedik. Sandık koyduk, kimse çıkmadı. Üyeler oy kullanmadılar, aday oldum. Kılıçdaroğlu bunu yapsaydı belki sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aday olacaktı. Kılıçdaroğlu partinin eski evlatlarına çağrı yapsaydı. Masanın kurulumu yanlış. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, Hazine parası, bütün bunlarla beceriksiz, başarısız olacaksın, sonra diyeceksin ki, 'Muharrem İnce sokağa çıkamazsın, sana baskı kurdururum' diyeceksin. Bunu rahmetli Ecevit'e yaptılar 'bir bölen' dediler. Ecevit iki kere başbakan oldu, ona 'bölücü' diyenler hiçbir şey olamadı.

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CHP'NİN OYU 18, MUHARREM İNCE'NİN 20'YDİ

Siyasette ya menfaat ya ilke ittifakı olur. Burada ilke ittifakı yok. 'Beni Cumhurbaşkanı yapın sizi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım'. Bu ülke ne Erdoğan gibi tek adam yönetilir ne de 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla yönetilir. Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Şimdi oylar astronomik artıyor. Partinin oyunu 11 gösteren var, benim oyumu 14, 16, 17 gösteren var. Benim de elimde verilerim var. Belki de inanmakta güçlük çekebilirler ama internete girdiklerinde her çeşit veriyi görüyorlar. Ne oldu da bizim oylarımız arttı? 2018 4 Mayıs'ta aday olduğum gün anket yaptırdık. CHP'nin oyu 18, Muharrem İnce'nin 20'ydi. Muharrem İnce oyunu 11 puan arttırdı daha sonra. Ben kampanya adamıyım. Bu ülkede oyunu üç kişi arttırır Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce.

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"CHP'NİN İÇİNDE BİR GRUP SÜREKLİ KUMPAS KURMAKLA MEŞGUL"

İlk kez seçime girdiğimiz için sandık kurulunda Memleket Partisi'nin elemanı olmayacak. Benim görevli koyma hakkım yok ki. Yasa böyle. Silahlı adam mı koyacağız, ne yapalım? Biz ancak müşahit koyabiliriz; ancak imza atma yetkimiz yok tutanağa. Bütün muhalefet partileri bir araya gelerek sandıkları kontrol edebilirdik. 50 kere söyledim bunu. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir Sen nasıl partilisin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Orada Cumhurbaşkanlığı kazanmak diye dert yok. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar, bunu biliyorum. Nasıl partisiniz siz?