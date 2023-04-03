Kuş gitti köpek geldi... Elon Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin'in köpeği yaptı

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Twitter'ı satın alacak mı almayacak mı tartışmalarının ardından Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk, Twitter'da patron olduğundan bu yana bir çok değişiklik yaptı. Bu değişikliklerden bir yenisi ise Twitter'ın kuş olan logosunu Dogecoin'in köpeğiyle değiştirmesi oldu.

Musk'un Dogecoin'le daha önceden de yakınlığı biliniyordu. An itibarıyla Twitter ana sayfasına girenleri de artık mavi kuş yerine Dogecoin'in köpeği karşılıyor. Öte yandan kripto para borsalarında da Dogecoin'in fiyatından yüzde 20 oranında artış olduğu öne sürülüyor.

Twitter'daki logo değişimin nedeni ya da eski logonun geri gelip gelip gelmeyeceğine yönelik ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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MUSK'TAN KONUYLA İLGİLİ İLK PAYLAŞIM

Twitter'daki değişikliğin nedeni henüz tam olarak bilinmezken Elon Musk'tan konuyla ilgili ilk paylaşım geldi.