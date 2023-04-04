"Mehmetçik yasadışı geçişe izin vermez"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarısı ve sosyal medyada da sınırlardan Türkiye’ye doğru toplu yasadışı geçişler olduğuna ilişkin iddialara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan yanıt geldi. Bakan Akar, “Sınırlardan hiçbir yasadışı geçişe izin vermeyiz” dedi. Bakan Akar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Beykoz Belediyesi’nce düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Akar, sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin şunları söyledi:

GÖRÜNTÜLER YANLIŞ

“Mehmetçik depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor. Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasadışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakârlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli.”