Mehmetçiğe iftar sürprizi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile dün Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi. Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti. Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

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PROGRAMINDA YOKTU

Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Erdoğan’ın günlük programında yer almayan ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti. İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile de ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı. İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.