Medya önünde tartışanla yolumuzu ayırırız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki “değişim” tartışmalarıyla ilgili milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu, “Artık iç tartışmaları medya önünde yapmayalım, yapanla yolumuzu ayırırız” dedi.

YEMEKTE BULUŞTU

Kılıçdaroğlu, Meclis’in yeniden tatil kararı aldığı önceki gün milletvekilleriyle Ankara Çankaya’da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda akşam yemeğinde bir araya geldi. Mazeretli 10 kişinin dışında milletvekilleri yemeğe aileleriyle birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu yemeğe, partide tartışma yaratan “Zoom krizi”nin kahramanlarından Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi. Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır’ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu yemekte, vekillerinden grup disiplinine dikkat etmelerini, tatil boyunca sahada olmalarını, yoksul, dezavantajlı gruplar ile STK’lardan kanaat önderlerine kadar her kesimi ziyaret etmelerini istedi. Vekillerinden, özellikle partisinin son seçimde düşük oy aldığı, bir - iki seçim sandığı kurulan küçük köy ve beldelere ağırlık vermelerini de isteyen Kılıçdaroğlu ardından da “Şimdi bu çok önemli” diyerek şu uyarılarda bulundu:

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BİR ŞEY SÖYLEMEYİN

“Seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar olur. Ama artık bunları geride bırakmalı, geleceğe bakmalıyız. Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere çok önemli temel sorunları var, halkımız da bizden bu konularda çözüm önerilerimizi yani dertlerine derman olmamızı bekliyor. Parti içi tartışmaları bu geceden itaberen artık medya önünde yapmayalım. Yapanla da yolumuzu ayırırız. Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Neredeyse 13 saatlik bir Parti Meclisi yapıp her şeyi konuştuk. Bunları artık medya önünde yapmamalıyız. Çünkü bunu yapmamız, partililerimizin moralini bozuyor. Ama parti içinde her şeyi sonuna kadar konuşmaya devam edeceğiz, bunu yapmanın zeminleri var. İsterseniz sizinle de kapalı gruplar yapar, orada tartışırız. Şimdi size soracaklar parti için tartışmaları, bu konuda bir şey söylemeyin.”

62 YENİ VEKİLLE GÖRÜŞTÜ

- Kılıçdaroğlu dün yeni seçilen 62 milletvekiliyle gruplar halinde görüştü. Kılıçdaroğlu, sohbetinde seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini alırken, partide yaşanan son tartışmalara ilişkin eğilimlerini de ölçtü. Kılıçdaroğlu’nun, Meclis grup yönetimine muhalif kanadın hakim olması nedeniyle milletvekillerini yakın markajda tutmak için yakın ilişki içinde olacağı belirtiliyor.

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Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki akşam yemeğine mazeretli 10 kişinin dışında milletvekilleri yemeğe aileleriyle birlikte katıldı.

6 SORUDA CHP’DE NELER OLUYOR

Seçim sonrası İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘değişim’ çıkışıyla başlayan tartışmayla CHP’de sular durulmuyor. Biz de ana muhalefet partisinde neler yaşandığı ve değişimcilerle statükocuların güç savaşının nereye varacağına sorularla cevap aradık...

1- CHP’DE KRİZ NASIL BAŞLADI?

Aslında CHP’de tüm tartışmalar, kaybedilen seçimlerin ardından başladı. Kılıçdaroğlu’nu hedef alan tepkiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkışıyla da “değişim” tartışmasına dönüştü. Parti yönetimine göre değişim tartışmasının tek hedefi Kılıçdaroğlu. Muhalefet de önceliğin Genel Başkan değişimi olduğunu saklamıyor. Kılıçdaroğlu ise “değişim” yerine “yenilik” ifadesini kullanarak, aynı şekilde kadrolardan kurumsal yapıya kadar köklü değişikliğe gidileceği mesajlarını veriyor.

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2- DEĞİŞİMCİLER Mİ ÖNDE STATÜKOCULAR MI?

Partinin 12 saatlik son kritik Parti Meclisi’nde (PM) oluşan denge önemseniyor. Parti içi muhalefet, yani değişimciler görevden alınan örgütlerin itirazlarıyla ilgili oylamada salt çoğunluğu sağlayarak gövde gösterisi yaptı. Ancak toplantı öncesinde, Genel Başkan’la birlikte 61 kişilik PM’de muhaliflerin oyu için 35-36 rakamları telaffuz ediliyordu, bu sayı 31 oldu. Bu toplantıda bile muhalefet cephesinden 4 ismin son anda saf değiştirdiğinden söz ediliyor.

3- KURULTAY NE ZAMAN OLUR? YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI?

CHP’nin takvimine göre il kongreleri ekim ayı ortasında tamamlanacak, büyük kurultay tarihini de PM belirleyecek. Yönetimin büyük kurultayı seçim sonrasına bırakmak istediği biliniyor. Ancak, son PM toplantısında ortaya çıkan güç dengesi, kurultayın seçimden önce yapılmasını çok güçlü seçenek haline getirdi. CHP kulislerinde, “Genel Başkan bu güç dengesiyle belediye başkan adaylarının onay süreci de dahil partiyi yönetmekte zorlanır, bu nedenle güvenoyu alma ihtiyacı hissedecektir” denilerek ekim sonu ya da kasım başında büyük kurultayın yapılabileceğinden söz ediliyor.

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4- MUHALİFLER İMAMOĞLU İLE Mİ HAREKET EDİYOR? İMAMOĞLU BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Son PM toplantısında sağlanan salt çoğunluk oyunun tümünün İmamoğlu’na ciro edilmesi yanlış olur. Bu sayıda, Kılıçdaroğlu kadar İmamoğlu’na da “temkinli” bakan farklı muhalifler de bulunuyor. Kulislerde, İmamoğlu için “İstanbul’u kaybettiren bir genel başkan olarak o koltukta zorlanır ama İstanbul’u güçlü bir şekilde kazanırsa genel başkanlığının önünde kimse duramaz. Ancak, mevcut yönetimle seçimi kazanmakta zorlanacağı hatta kaybedebileceğini de düşünüyor. O nedenle zor bir tercihin arefesinde” yorumları öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun ise İstanbul’u İmamoğlu olmaksızın kazanamayacağını düşündüğü belirtiliyor.

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5- ZOOM KRİZİ AŞILDI MI?

İmamoğlu’nun başkanlığında yapılan Zoom toplantısıyla ilgili sızıntıdan kaynaklanan krizin aşıldığı söylenemez. Her şeyden önce sızan görüntülerde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın varlığı, CHP’de, Genel Merkez ile Meclis yönetimi arasına “güvensizlik tohumları” ekilmesine yol açtı. Yönetimin, Günaydın için olmasa da Özel açısından sıkıntı yaşayabileceği, bu nedenle de konunun şimdilik kenara bırakıldığı belirtiliyor.

Zoom toplantısına katılan isimler, önceki gün grup toplantısı için Meclis’e Kılıçdaroğlu ile birlikte gelmişti.

6- HALK TV İLE BAŞLAYAN MEDYA TARTIŞMASI NEREYE VARIR?

CHP’nin, Halk TV ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi CHP’de bir başka tartışma başlığı daha açtı. Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna yansıyan “Hangi gazetecilerin nerelerden maaş aldığını biliyorum” sözleri ise bir başka tartışmanın fitilini ateşledi. Bu konu da CHP’nin başını bir süre daha ağrıtacak gibi görünüyor.

TANJU ÖZCAN İHRAÇ EDİLDİ

Geçen yıl bir yıl süreyle ihraç edilen ve cezası yakın zamanda dolan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP’den kesin ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu dün Özcan’ın ihraç dosyasını görüşerek karara bağladı. CHP’den yapılan açıklamada, “Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğü’nün 68. maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir” denildi.

‘KARAR KANUN DIŞI’

Bu kararı beklediğini belirten Tanju Özcan, kararın hukukdışı olduğunu söyledi: “Bu tamamen Bay Kemal’in kararı. Yüksek Disiplin Kurulu’nu kendi seçtirdi anahtar listeyle. Erdoğan’ı tek adam olmakla suçluyor, asıl kendisi tek adam. CHP içindeki yasama, yürütme ve yargı hepsi bunun elinde. Bay Kemal’e hayırlı olsun. Şimdilik sevinsinler. Ama Atatürk’ün partisi, beni ihraç edenlere ve ettirenlere tarih önünde hesap soracak. Bu kararı bekliyordum. Tek adam olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.”

‘DEĞİŞİM’ DİYE YÜRÜMÜŞTÜ

- Geçen yıl, AK Partili kadın bir belediye meclis üyesiyle yaşadığı diyalog nedeniyle partiden bir yıl süreyle ihraç edilen Özcan’ın cezası yakın zamanda dolmuştu. Özcan, seçimlerin ardından ise partideki “değişim” tartışmaları kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açarak, istifasını istemişti. Parti yönetimini hedef alan açıklamaları nedeniyle bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan “değişim” ve “adalet” temasıyla Bolu’dan Ankara’ya yürümüştü.