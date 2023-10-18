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Medya Basın Federasyonu'ndan DHA'ya 'Onur ödülü'

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#DHA#Medya Basın Federasyonu#Ödül
Medya Basın Federasyonundan DHAya Onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:27

Medya Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Medya Ödülleri Töreni'nde, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 'Onur Ödülü' verildi.

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Medya Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Medya Ödülleri, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller, Medya Basın Federasyonu Yönetim Kurulu ve değerlendirme ekibi tarafından yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yayınları baz alınarak belirlendi. Törende; Demirören Haber Ajansı, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Törende konuşan Medya Basın Federasyonu Başkanı İbrahim Yaman, "Gazeteciler meslek hayatlarında birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Her koşulda halkı doğru bilgilendirmek için çabalıyorlar. Bugün Filistin'de gazetecilerimiz şehit oluyor, başka yerde öldürüyorlar. Gazetecilik çok büyük bir meslek. Mesleğimize sahip çıkmamız lazım. Bizim amacımız Türkiye'deki bütün yerel medyacıları ve ulusal medyayı bir araya getirmek ve mesleğimizi daha da ileri taşımak" dedi.

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#DHA#Medya Basın Federasyonu#Ödül

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