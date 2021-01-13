Medeniyetini bilen gençlik

MEDENİYET YOKSUNLARI

“Cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettik. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım... Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul’un en önemli yerlerinden birinin, doğduğum, büyüdüğüm yer olması bakımından gurur duyuyorum, Okmeydanı olması tesadüfi değildir. Osmanlı döneminde Okmeydanı’na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu.

AHLAKLI GENÇLİK

Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor.”

ALPARSLAN YAYI HEDİYE EDİLDİ





Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, törende Erdoğan’a ‘Alparslan’ adlı yayı hediye etti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)