Meclis’ten WhatsApp’a ortak tepki: Asla kabul etmiyoruz

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ortak basın açıklamasını paylaştı. Toplantıda veri güvenliği, büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonun değerlendirmede bulunduğunu belirten Yayman, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik hususlarının ele alındığını bildirdi. Yayman, “WhatsApp’la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz” dedi.

BİLGİ ALACAĞIZ

Gelişmelerin, yerli çalışmaların önemini ortaya koyduğunu kaydeden Yayman, ilgili kurumları davet edip bilgi alacaklarını da bildirdi. Yayman, kullanıcıların dijital mecralara ait haklarını koruyacak tüm adımların takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Komisyonumuz net bir şekilde WhatsApp’ın yeni sözleşme dayatmasını asla kabul etmemektedir” diye konuştu.