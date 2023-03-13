Meclis’ten İstanbul tespitleri: İki köprü sağlam binaların yüzde 15’i risk altında

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TSUNAMİ OLUŞTURAN DEPREMLER: “Akdeniz’de ve Marmara Denizi’nde oluşabilecek Mw 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali yüzde 10 civarındadır. 1509 ve 1894 İstanbul depremleri, 1598 Amasya, 1939 Erzincan, 1963 Doğu Marmara ve 1968 Bartın depremlerinin tsunami oluşturduğu bilinmektedir.

120 MİLYAR TL CİVARINDA ZARAR: İstanbul, kilometrekare başına 2 bin 840 kişi ile ülkemizin en yoğun ve toplamda 15 milyon ile ülkemizin en kalabalık nüfusa sahip ili. Ülkemiz Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının yüzde 31’ini gerçekleştirmekte. Dünyada en yüksek deprem riskine sahip metropollerden biri. Burada olası Mw 7.5 büyüklüğündeki bir deprem 90 -120 milyar TL civarında bir zarara sebep olacağı tahminleri yer almakta. İstanbul’daki binaların yüzde 15’i risk altında.

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İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ GÜÇLENDİRİLDİ: İki boğaz köprüsünde depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde askı halatlarının değişimi, çelik kulelerin ve tabliyenin güçlendirilmesi, pandül mesnetlerin değişimi, tabliyedeki yorgunluk çatlaklarının giderilmesi, semer bölgesi ana kablolarının güçlendirilmesi, genleşme derzi montajı, kule yanları yaya yolu genişleyen kısmın tamiri ile semer bölgesi ana kablo takviye halatlarına titreşim önleyici damper montajı çalışmaları yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ana halat kablo muayenesi, pandül mesnetlerin değişimi, ankraj odasına nem giderici sistemlerin monte edilmesi, ankraj drenaj tünelleri, tabliye yorgunluk çatlakları tamiri, genleşme derzinin tamir edilmesi ile 2 asansörün yenilenmesi çalışmaları yapıldı.

SİGORTA ÖDEME GÜCÜ: İstanbul’da yaklaşık 340 milyar TL civarında sigortalı değer olması sebebiyle olası İstanbul depremi düşünülerek daha önce 25 milyar olan DASK’ın ödeme gücü uluslararası reasürans piyasalarından alınan koruma ile 2020-2021 için 40 milyara çıkarılmıştır.

103.0 FREKANSINDAN AFET FM KANALI: İstanbul’da olası deprem sonrasında halkın güncel bilgilere hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesi için İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde 103.0 MHz frekansından yayın yapan ‘Afet FM’ radyo kanalı tesis edildi.

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HABERLEŞME TRAFİĞİ 60 KAT ARTAR

deprem sonrasında kullanılacak kesintisiz ve güvenli haberleşmeyle ilgili çalışmalar, AFAD ve BTK koordinasyonunda Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile ortak yürütülmekte. AFAD deprem senaryosunda, özellikle beklenen İstanbul depremi ele alındığında iletişim operatörleri için en büyük risk olarak haberleşme şebekelerindeki trafiğin 50 - 60 kat artması, deprem sonrası oluşabilecek yapısal hasar, uzun ve belirsiz süreli elektrik kesintileri ve toplanma alanlarında oluşabilecek aşırı trafik yoğunluğu görülmekte.



TÜRKİYE’NİN İNTERNET KAPISI



Türkiye’de internet trafiğinin yüzde 70’i İstanbul üzerinden yurtdışına açılmakta. İstanbul’da yaşanabilecek büyük bir depremde bu hatlara zarar gelmesi durumunda kesinti yaşanması ihtimali bulunmakta.