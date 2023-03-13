Tekstilin kalbinde deprem korkusu

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DEPREM korkusu, hazırgiyim sektöründe İstanbul’un öne çıkan 3 büyük ticari semtini etkilemeye başladı. Laleli, Osmanbey ve Merter’e yurtdışından gelen siparişlerin, olası İstanbul depremi nedeniyle Uzakdoğu’ya kayma eğiliminde olduğu ve siparişlerin bu korku nedeniyle yüzde 35 düştüğü kaydediliyor.

SİPARİŞLER GERİLİYOR

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, geçtiğimiz aylarda savaşın ve iklim değişikliği nedeniyle değişen hava koşullarının siparişlere etkisine dikkat çekmiş ve rekabette yaşanabilecek olumsuzlukları dile getirmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından siparişlerin bir kez daha gerilemeye başladığını söyleyen Eyyüpkoca, “Elbette İstanbul depremiyle ilgili bilinç oluşturulması önemli ama bunun ekonomiyi öldürmeden yapılması lazım. Müşteride ‘ben sanasipariş veremem, sizde deprem bekleniyor verdiğimiz siparişleri alamayabilirim’ korkusu var. Siparişlerini Uzakdoğu’ya kaydırma gibi bir eğilim içinde. Bu sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

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RAKİPLER ÇİN’E GİDİYOR

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Gürbüz Oruç ise depremin bölgeye gelen siparişleri etkilemediğini ancak tekstilde üretime olumsuz yansımaları olduğunu söyledi: “Gelen müşteriler, deprem bölgesinin İstanbul’a uzak olduğunu biliyor. Sıkıntı, bizim fiyatlarda yaşadığımız deprem. Müşteri kitlemiz daha çok Fas, Cezayir, Libya, Filistin, Irak, İran, Suudi Arabistan, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar. Az da olsa Avrupa ve Rusya da var. Merter’de sezon başında 500 bin dolarlık sipariş veren bir müşteri artık Çin’e gidiyor. Normalde 12-13 bin adet mal alırken, şimdi 3 bin mal alıyor. Talepte ise yüzde 30 düşüş var. Bu ilerleyen dönemde yüzde 50’ye kadar düşebilir, sezon çok erken bitebilir.”

Yaklaşık 20 bin - 3 semtte işletme sayısı

%35 - Talepteki düşüş

6-7 milyar dolar - 2019 öncesi bölgede toplam ticaret

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TALEPTEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 50’Yİ BULABİLİR

TÜRKİYE’nin en büyük avantajının, coğrafi yakınlık ve üretim hızı olduğunu söyleyen Gıyasettin Eyyüpkoca, “Laleli’de bu dönemlerde işler çok iyi olurdu ama bu korku nedeniyle düşüşler yüzde 35’lere vardı. İlerleyen dönemde daha da artabilir. Organize perakende de düşüşler geçen ay itibarıyla yüzde 35 civarında. Ortadoğulu turistler buraya gelirdi onlar da gelmekten imtina ediyor” diye konuştu.

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BİNALAR MÜHÜRLENECEK

OSMANBEY Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Kemal Kartal, deprem beklentisinin bölgeyi etkilediğini kaydederek, “OTİAD olarak Şişli Belediyesi’yle bir proje hazırlıyoruz. Osmanbey’deki binaları kontrol edip, sıkıntılı binalar mühürlenecek. Mülk sahiplerinin de kentsel dönüşümle mecburen yıkıp, yapması lazım” dedi.