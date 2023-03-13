Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Enkazda ayin... Dualar Hatay için

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Ayin#Deprem
Enkazda ayin... Dualar Hatay için
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Yıkılan Antakya Protestan Kilisesi’nde depremin ardından ilk pazar ayini yapıldı. Kilise enkazı önünde düzenlenen ayinde toplu halde dua edildi. Antakya Protestan Kilisesi Müdürü ve Cemaat Başkanı Corc Kocamahhul 5 Şubat gecesi uyuduklarını, 6 Şubat’ta ‘hiçbir şeysiz’ uyandıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Depremde Hatay’ın simgeleri arasında sayılan Antakya Protestan Kilisesi, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi, Habib-i Neccar Camii, Antakya Ulu Camii gibi tarihi önemdeki ibadethanelerin yanı sıra, Uzun Çarşı, Meclis Kültür Merkezi, Ziraat Bankası gibi tarihi öneme sahip binalar da yıkıldı. Hıristiyan cemaat üyelerinin büyük bir bölümü kentten ayrılarak Mersin ve Adana’ya sığındı. Kentte kalanlar ise kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

BİZİM İÇİN DUA EDİN

Antakya Protestan Kilisesi yıkıntıya dönerken Hıristiyan vatandaşlar önünde toplanarak pazar ayini yaptı. Kilisenin moloz yığınına dönmesi nedeniyle ayin dışarıda, caddede yapıldı. Ayine şehir dışında gelen cemaat üyeleri de katıldı. Koro şeklinde okunan duanın ardından Pastör, cemaat üyelerine depremle ilgili bir vaaz vererek sakin olmaları çağrısında bulundu. Ayinin ardından bütün cemaat üyeleri el ele tutuştu ve dua edip yardım istedi. Kilisenin Pastörü, yaşanılan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, dünyadaki bütün insanların kendileri ve Türkiye için dua etmelerini istedi.

Haberin Devamı

Enkazda ayin... Dualar Hatay için

 

DEMOGRAFİSİ KORUNMALI

Ayinin ardından Hürriyet’e konuşan Antakya Protestan Kilisesi Müdürü ve Cemaat Başkanı Corc Kocamahhul, 5 Şubat günü uyduklarını ve 6 Şubat gününde ‘hiçbir şeysiz’ uyandıklarını söyledi: “Yakınlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Maalesef Antakya’ya çok geç gelindi. 3 gün dostlarımız arkadaşlarımız, akrabalarımız yardım isteye isteye öldüler. Bu acı bir gerçek. Bir aydan beri komşum Bereket’in ve eşinin, ‘Yardım edin’ sesi kulaklarımda. Ancak hiçbir şey yapamadık. Şehrimiz yok oldu.” Kocamahhul, 2 bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşadıklarını, yeni evlerinin de bu bölgede yapılmasını istediklerini belirterek, “Antakya’nın demografik yapısının korunması lazım” diye konuştu.

Enkazda ayin... Dualar Hatay için


BURADA KALACAĞIZ

Tanya Özeksay da “Çocukluğumuz yıkıldı. Bu şehirde ezan ve çan bir aradaydı. Artık bu güzellik yok maalesef. Biz bir yere gitmeyeceğiz, burada kalacağız” dedi. Fatma Bozdoğan da “Medeniyetler şehrimizin bu halde olması bizi çok üzüyor” derken, Sertan Dönmez de “Bu ülkenin, bu şehrin bir parçasıyız. Dağılmış durumdayız. Bu şehirden gitmek gibi bir düşüncemiz olmadı” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Ayin#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin