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Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

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#ANKARA#TBMM#Hukuk
Meclisteki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 16:31

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 27'nci dönem boyunca ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811 oldu.

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TBMM'ye 27'nci dönemde ulaşan dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona, 1811 fezleke havale edildi. 1811 dosyadan; 1320'si HDP, 288'i CHP, 89'u DBP, 35'i TİP, 20'si AK Parti, 19'u İYİ Parti, 9'u MHP ve geriye kalan 31 dosya diğer partiler ile bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinden oluştu.

Halen görüşülmeyi bekleyen fezlekelerden 28'inci dönemde milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları, ilgili savcılıklara verilecek.

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#ANKARA#TBMM#Hukuk

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