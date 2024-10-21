Meclis’te Tüketici Hakları Haftası

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Teklife göre, kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkân sağlanacak. Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkân tanınacak. Yurtiçinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurtdışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

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LÜBNAN TEZKERESİ GELİYOR

Çarşamba günü ise Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul’da 9. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre Türk Ceza Yasası’nda öngörülen değişiklikle soruşturulması ve yargılaması şikâyete bağlı olan “hakaret” suçunda şikâyet süresi “her ne surette olursa olsun” eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Meclis’te ocak ayına kadar sürmesi planlanan bütçe maratonu da başlıyor.

KOMİSYONLAR MESAİDE

TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek. Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda sunum yapılacak.