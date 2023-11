Meclis’te ilginç atışma: Kürt böreği

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yaşanan “Kürt böreği” diyaloğu Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Meral Danış Beştaş (HEDEP Grup Başkanvekili): Son günlerde bir Kürt böreği meselesi var, tartışması var. Almış başını gidiyor. ‘Kürt böreği mi, küt böreği mi?’ diye. Gerçekten garip, tartışmanın odağı Kürt böreği. Bir börek zinciri olan Levent Börek adlı işyeri bu böreği ‘küt böreği’ diyerek pazarlamış. Size ve bütün Türkiye’ye kısa bir tarihçe sunayım. Bu böreği tanıtanlar ve yayanlar da Biliceli Kürtler’dir. Bu nedenle, böreğin adı ‘Kürt böreği’dir. Bilice, Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Dersim Pülümür ile Kiğı sınırında yer alan bir Kürt... Kürt böreğini yaratan kişi, lakabı Rengo olan, çevresi tarafından Rengo olarak bilinen Biliceli Mehmet Efendi’dir. 1935’te İstanbul’da vefat etmiştir.

TESCİLLİ BİR BÖREK

Kürt böreği tescilli bir börek. İstanbul’da her yıl festival yapılıyor ve binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor bu festival. Peki, Boşnak böreği, Laz böreği, Gürcü mantısı, Çerkez tavuğu, Arap aşı için de önerileriniz var mı? Laz böreğine de ‘az böreği’ Çerkez tavuğuna ‘erkez tavuğu’ deyin, olsun bitsin. Kürt böreği Kürt böreğidir, ırkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir, elinizi çekin bu börekten.

‘SÖZDE’ DE DİYEBİLİRLERDİ

Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Börekten şey yapalım; Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum yani.

Beştaş: Bir dahaki sefere börek getireceğim.

Sırrı Süreyya Önder (Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili): Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır.

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Şimdi bu, hangisine dahil efendim?

Sırrı Süreyya Önder: Şöyle de denilebilirdi: ‘Sözde Kürt böreği’ de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun ‘küt’ demişler.

SAHRAP SOYSAL: KÜRT AMCANIN BÖREĞİ

- HÜRRİYET yemek yazarı Sahrap Soysal böreğin hikâyesini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kürt böreğinin mucidi Mehmet Bilice, Bingöl’ün Kiğılı ilçesinin Bilice köyünde doğmuş. 1900’lü yıllarda İstanbul’a göç etmiş ve bu böreği yapıp önceleri el arabasında ve Sarıyer’in mahalle aralarında satmaya başlamış. Tepsi böreği şeklinde ve üst üste yerleştirilmiş 5 adet yufkayla sade olarak hazırlanırmış. Zamanla üstüne şeker tozu serpilmeye başlanmış. Günümüzde ise daha modern bir sunum yapabilmek adına yanına pudra şekeri verilir. Oldukça doyurucu ve sıkı müdavimleri olan bu böreği Kürt asıllı vatandaşlarımız popüler hale getirdiği için Kürt böreği derler. Çünkü o zamanlar böreği satan kişiyi tanımlamak için ‘Kürt amcanın böreği’ de derlermiş.”

İŞTE TARİFİ

Sahrap Soysal, böreğin tarifini de verdi: “Hamuru su, tuz ve undan oluşur ancak her bir börek bezesi bolca yağlanır ve uzunca bekletilir. Sonrasında ise her bir beze elle yağlanarak yaklaşık 1.5 metre genişliğe getirilir. Bu ustalık isteyen açma işlemi epeyce zahmetlidir ve incecik olmalıdır. Sonra da her bir yufka zarf şeklinde katlanarak bir börek tepsisine üst üste yerleştirilir. 5 kat sonra yufka döşeme işi biter ve kızgın fırında nar gibi kızartılır.”