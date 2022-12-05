Meclis'te bütçe maratonu... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı. Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engeleyemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi.

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Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma’nın, TCG- Anadolu’nun, TÜRKSAT 6 A’nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

'TÜRKİYE AVANTAJLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEKTEDİR'

ABD Merkez Bankası Başkanı faiz artırımında yavaşlamanın bu ay içerisinde başlayabileceğini açıklamıştır. Olası bir durgunluğu dizginlemeye yönelik benzer politikaların 2023 yılında yaygınlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisi başta olmak üzere öncü veriler, küresel enflasyon görünümünde iyileşmeye işaret etmektedir. Talepteki zayıflamanın da önümüzdeki dönemde küresel enflasyonu düşürücü etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.

Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

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SON 50 YILIN EN BÜYÜK BÜYÜME RAKAMI

Küresel risklerin başında Avrupa'daki enerji krizi var. Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor. Enflasyonun ilerleyen dönemde gerileyeceği öngörülüyor.

Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.

TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir.

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'ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İhracatımızın 253 milyar dolar ulaşmış olması çok önemli. Küresel jeopolitik gerilimlerin olumsuz yansımaları olmuştur. Enerji fiyatları ülkemizi etkilediği gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde attığımız adımların meyvesini vermesi ile cari işlemlerin dengeye kavuşacağı öngörülüyor. Finansal sistemimiz güçlü yapısını sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisi istikrarlı ve güçlü tutmaya devam edeceğiz.

'ENERJİMİZİ YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME ADIMLARI SÜRÜYOR'

Pek çok alanda başarı hikayelerimize yenilerini ekledik. Tarımdan- turizme her alanda başarılara adım attık. Bütçe dönemini kapatmak üzere olduğumuz 2022 yılında süre gelen sorunların çözümüne yönelik hareket ettik. Enerjiyi yerlileştirme ve millileştirme adımları sürüyor.

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Tasarım ve özellikleri dünyada büyük ses getiren akıllı aracımız Togg banttan indi. Söylediysek yaparız. Üretimi yaygınlaştırarak her alanda istihdam imkanlarını yaygınlaştırdık.

Enerji arz güvenliği sorununu en az hisseden ülkelerden biri olduk.

'FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEK POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRDİK'

Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsedik. 2023 yılında her alanda ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Değişen koşullar altında finansal istikrarı güçlendirecek politikaları hayata geçirdik.

11 mlyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; toplam beş adet kefalet paketinin yürürlükte olacağı öngörülmekte olup işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemini aktif şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

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Dönem sonunda enflasyon tek hanelere düşürülecektir.

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