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Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı

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#Bakan Nebati#Enflasyon#Enflasyon Rakamları
Bakan Nebatiden enflasyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 11:05

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.

Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.

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Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.

Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

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BAZ ETKİSİ NEDİR?

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