Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.

Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.

Gözden Kaçmasın Kasım ayı enflasyonu açıklandı Haberi Görüntüle

Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.

Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.

Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

Gözden Kaçmasın Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor Haberi Görüntüle

Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 5, 2022

BAZ ETKİSİ NEDİR?