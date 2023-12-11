Meclis’te bütçe maratonu

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, bütçe yasasını çıkarmak amacıyla 24 Aralık’a kadar resmi tatil günleri dahil kesintisiz çalışacak. Milletvekillerinin Genel Kurul’a etkin katılabilmesi için Meclis’e ziyaretçi alınmayacak. Genel Kurul’da bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunuşunun ardından bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Partilerin genel başkanları veya temsilcileri kürsüden birer saat süreyle bütçe ve siyasi gündemle ilgili görüşlerini açıklayacak. CHP Grubu adına Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıkacak. Özel, Genel Başkan unvanıyla ilk bütçe konuşmasını yapacak.

BU HAFTA 12 BAKANLIK

AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ; MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül; İYİ Parti adına Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Saadet Partisi adına Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci kürsüde olacak. Genel Kurul’da sırasıyla Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AK Parti temsilcileri konuşacak. İlk haftada 12 bakanlığın bütçesi, ikinci haftada 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

Haberin Devamı

YIL SONU MESAİSİ

Meclis, bütçe görüşmesinin ardından yılın son haftası da çalışacak. Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesini de içeren Torba Yasa Teklifi’nin görüşmesine 26 Aralık’ta devam edilmesi planlanıyor. 86 maddelik yasa teklifi, ‘temel kanun’ olarak üç bölüm halinde görüşülüyor. Genel Kurul’da teklifin 43 maddesi kabul edildi. Yılın son haftasındaki çalışmayla düzenlemenin 30 Aralık’a kadar yasalaştırılması planlanıyor.

BDDK MADDESİ İPTAL

Torba teklifte yer alan ve İstanbul’a taşınan BDDK’nın çalışanlarına ek tazminat ödenmesini düzenleyen madde ise Plan-Bütçe Komisyonu’na geri çekilecek. Bütün üst kurullardaki uzmanlar açısından daha geniş bir çalışma, gelecek yıl ayrı bir teklifte değerlendirilecek.