Meclis'te 12 günlük bütçe maratonu

BÜTÇENİN sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu da bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkarken, MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli yerine Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül konuştu. Grubu bulunan partilere birer saat konuşma hakkı veren bütçe görüşme takvimine, Meclis’te iki milletvekili ile temsil edilen TİP’ten itiraz geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın grubu bulunmayan partilere de söz hakkı tanınması yönündeki itirazına, oturumu yöneten Meclis Başkanı Şentop ise Başkanlık Divanı’nda alınan karar uyarınca bu talebi karşılayamayacağı yanıtını verdi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu “Bu, bir bütçe vizyonundan yoksun, belki de tarihin bilinen en düşük profilli bütçesi” eleştirisini yöneltti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da “Türkiye bir fakirlik kapanına girdi. Potansiyel büyümesi düşmüş bir Türkiye var, buna bir çözüm var mı bütçede?” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan parti teşkilatına yönelik polis operasyonlarını eleştirirken “Bunu yapanlar cesareti sizin Kürt düşmanlığı politikalarınızdan almaktadır” dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise bu ifadelere “Bunlar hem doğru değil hem bu ülke için hem de parçası olduğumuz coğrafya için doğru bir strateji ve siyaset değil” diye itiraz etti.

BÖYLE BAŞLADI



2021 bütçesinin sunuş görüşmeleri başlamadan önce kavaslar, salonda milletvekillerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşma metnini dağıttılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin vekillerinin alkışları ile salona girdi. Kılıçdaroğlu, ellerini birleştirerek vekilleri selamladı.

Bütçe maratonunda Genel Kurul’a ilk gelen parti lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, dakikalar öncesinden parti sırasına gelip bütçe görüşmelerini bekledi.



Milletvekilleri bütçe görüşmelerini maskeli olarak izlerken, bazıları görüşmeleri sosyal medya hesabından aktardı.



BİR YAPIM İTTİFAKI



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay partisi adına yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Performans esaslı program bütçe sayesinde kamu hizmetleri ile kaynak tahsisleri arasında güçlü bir bağ kurulacak ve toplumun beklentilerini öne çıkaracaktır. Avrupa, yaşlı hastalarına ölüm protokolleri imzalatırken, devletimiz, her yaştan vatandaşına ihtimam göstermektedir. Sosyal devlet anlayışıyla hastalarımıza teşhis, tedavi ve tedarik imkânları ücretsiz sağlanmaktadır. Batılı ülkeler korsanlık peşinde koşarken, Türkiye, 180’den fazla ülkenin yardım çağrısına karşılık vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi iki yılını başarıyla tamamlamıştır. Yönetim sistemleri ve bu sistemlerin taşıyıcısı olan değerler, gerçekler ve olgularla inşa edilir. Bu bağlamda cumhur ittifakı, Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında bir ideal ve değer birlikteliği, millî mutabakat zeminidir. Cumhur ittifakı ne seçim ittifakıdır, ne iktidar koalisyonudur, öncelikle sistem ittifakıdır ve ayrıca bir yapım ittifakıdır.”

OKTAY: YERLİ AŞI NİSANDA HAZIR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl COVID-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Yerli aşının nisan ayında hazır olacağını belirten Oktay, bütçe konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“ÜÇÜNCÜ çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 6.7 oranında büyüme kaydetmeyi başarmıştır. 2020 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında 2020 yılına göre istihdamın 1 milyon 598 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 12.9’a gerilemesi beklenmektedir.

COVID’LE MÜCADELEYE 562 MİLYAR: 2020 yılı kasım ayı itibariyle COVID-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır.

YATIRIMLARIN YÜZDE 10’U KÖİ MODELİ: AK Parti hükümetleri döneminde tamamlanan kamu yatırımlarının yaklaşık yüzde 10’u Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilmiştir. (İstanbul Havalimanı) 2020 yılında salgın nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefetin bütçe eleştirilerini yanıtlarken de şunları söyledi:

HUKUK REFORMUNUN AYRINTILARI: Yatırım ortamı, mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi konularda adalet sistemine ilişkin yeni politikalar belirlenecektir. Toplumun tüm kesimlerinin yaklaşımlarının dikkate alındığı yeni bir reform sürecini başlatmış bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız.

AŞI NİSANDA HAZIR: COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır. Bunun yanında yaptığımız anlaşmalarla önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarımız öncelikli olmak üzere aşılama çalışmalarına erken başlayan ilk ülkeler arasında yer alacağız.

REFORMLAR SÜRDÜRÜLECEK: Reformlar vesilesiyle hukukun üstünlüğünü güçlendiriyor ve demokrasinin işlerliğini arttırıyoruz. Aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiriyor ve sağlam hukuki dayanaklar oluşturuyoruz. Bunları yakın zamanda yüce Meclisimizin gündemine taşıyacağız.”

KADINI GÜÇLENDİRME BÜTÇESİ ARTTI: Kadınlarımızı hedef alan istismar, şiddet eylemleri ya da zulümlerle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Terör örgütü tarafından çocuk yaşta dağa kaçırılan, geleceği çalınan kızlarımızı da, tacize uğrayan, şiddet gören kadınlarımızı da aynı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. ‘Kadının Güçlenmesi Programı’ için ayrılan bütçe miktarını 2021 yılında yüzde 19.8 arttırdık.

KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ BİZİZ: Terörle, katillerle mücadelemizi Kürtlerle mücadele gibi yansıtmak tek kelimeyle art niyetliliktir, insafsızlıktır. Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi biziz. Hep birlikte Meclis’tir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir, hükümetidir.



Bu bütçeye faiz, haramzadelerin bütçesi diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.



5 MAAŞLI BÜROKRAT YOK: Bazı görevlerde 5 maaş alınması söz konusu değil.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER KARAR ALALIM ASGARİ ÜCRET OLSUN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde iktidarı sert sözlerle eleştirdi. “Bu bütçe faiz bütçesidir” diyen Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili yaptığı çağrıda “Gelin şu kararı birlikte, hep beraber alalım. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“ŞU ANDA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Türkiye’yi taşıyan 30 şirketin 2017’de toplam piyasa değeri 150 milyar dolardı. Şimdi 60 milyar dolar. 2018’de ülkenin milli geliri 892 milyar dolardı. Şimdi 736 milyar dolar. Buraya gelip Alis Harikalar Diyarı’nda masalını dinlediniz ve alkışladınız. 18 yılda oy verdi millet ve milletin burnundan getirdiniz. Allah’ın izni ile göreceksiniz ilk seçimde nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini bu milletin, göreceksiniz.

Gelin şu kararı birlikte, hep beraber alalım, asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. Vergiden muaf olduğu zaman işverene de bir yük gelmeyecek. İktidar yapmadı, parlamento yapsın. Felaket bir pozisyon değerli arkadaşlar. Bütçeyi tefeciye değil, hak sahiplerine teslim edelim.

COVID-19 salgınında başarıdan söz edildi. Başarı sağlıkçılara ait. 24 saat çalıştılar mı? Çalıştılar. Peki sağlıkçıların önüne hastaları gönderen, önlem almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış bilgileri veren kimdi? Saygın bir devlet, vatandaşına yalan söylemez.

SAĞLIKÇILARIN BAŞARISINI KENDİNİZE MAL ETMEYİN

Sağlık kurumu üzerine düşeni yaptı, siyaset kurumu? Mitingler düzenlediniz, vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız. Doktorların, sağlık çalışanlarının başarısını kendinize mal etmeyin. Acı ama gerçek, dünyada en kötü yönetilen dördüncü ülkeyiz. Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına? İşçiye, çiftçiye, emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan zamanında yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar.

13 BİN 606 ÖNERGE

Sayın Oktay şöyle bir cümle ile başladı: “Milli iradenin tecelligahı olan TBMM.” Peki TBMM’nin saygıdeğer milletvekillerinin soru önergelerine, Anayasa’ya göre 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. 13 bin 606 soru önergesine 1.5-2 yıldır cevap verilmiyor.

ÇOCUKLARINIZ SORARSA

Geçen hafta 128 milyar dolar kime satıldı diye bir araştırma önergesi tartışıldı. Buna neden ‘hayır’ dediniz. Evde çocuklarınız bu soruyu sorarsa ne cevap vereceksiniz? Yerli ve milli diyorsunuz. Bir ülkenin milliliği parasıyla anlaşılır. Şu anda bankalarda mevduatın kaçı dolar üzerinden? Yüzde 56.3’ü. Bu nasıl millilik? Türk lirasını kim itibarsızlaştırdı?” (Rifat BAŞARAN/ANKARA)

ADAY OLAMAYACAĞIMI KİM SÖYLEDİ



Konuşması sırasında AK Parti sıralarından ‘aday ol’ şeklinde laf atılan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz, adaleti getireceğiz, liyakatı getireceğiz, alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Londra’daki tefecilerden kurtaracağız. (Aday ol sesleri üzerine) Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum, ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. ”

BAHÇELİ: MÜJDELİ BİR KONUŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul konuşmasına ilişkin, “Zillet ittifakının adayı olduğu anlaşıldı” dedi. Bahçeli dün Meclis’te gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasıyla ilgili değerlendirmesini sormaları üzerine, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” diye konuştu.