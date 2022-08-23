Meclis’in kedileri artık Başkanlığa emanet

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Meslekte 59 yıllık deneyime sahip olan Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa İstemi’nin (79), en önemli özelliklerinden biri de kedi sevgisi.

38 AY BOYUNCA BESLEDİ

İstemi, 38 ay boyunca her sabah eşi İnci İstemi ile birlikte Meclis yerleşkesini dolaşarak sayıları yaklaşık 50’yi bulan kedileri özenle besliyor. İstemi ile iletişime geçen TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Sekreterliği’ne talimat verdi. Bu doğrultuda artık Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kediler için besleme noktaları belirlenecek. Sabah, öğle ve akşam beslemeleri yapılacak.