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Meclis’in kedileri artık Başkanlığa emanet

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#TBMM#Mustafa İstemi#İnci İstemi
Meclis’in kedileri artık Başkanlığa emanet
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

TBMM Başkanlığı, yağmur, çamur, hastalık, tatil demeden her sabah eşi İnci İstemi ile birlikte Meclis yerleşkesindeki kedileri besleyen deneyimli foto muhabiri Mustafa İstemi’ye duyarsız kalamadı. Başkan Şentop, Meclis’te kedilerin beslenmesi için bir ekip kurulması talimatını verdi.

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Meslekte 59 yıllık deneyime sahip olan Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa İstemi’nin (79), en önemli özelliklerinden biri de kedi sevgisi.

Meclis’in kedileri artık Başkanlığa emanet

38 AY BOYUNCA BESLEDİ

İstemi, 38 ay boyunca her sabah eşi İnci İstemi ile birlikte Meclis yerleşkesini dolaşarak sayıları yaklaşık 50’yi bulan kedileri özenle besliyor. İstemi ile iletişime geçen TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Sekreterliği’ne talimat verdi. Bu doğrultuda artık Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kediler için besleme noktaları belirlenecek. Sabah, öğle ve akşam beslemeleri yapılacak.

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#TBMM#Mustafa İstemi#İnci İstemi

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