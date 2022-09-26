Meclis’in ilk gündemi: Sosyal medya sosyal paket

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YENİ dönemin ilk gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “dezenformasyon” teklifi olarak nitelenen sosyal medya düzenlemesi olacak. Bu düzenlemede en çok, sosyal medya paylaşımlarına yönelik hapis cezası içermesi nedeniyle tartışılan maddesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor.

6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler de yakında Meclis’e sunulacak. Bir ekonomi paketine dönüştürülecek bu teklifte, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculuk düzenlemesinin yer alması da bekleniyor.

GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

Yeni dönemin en önemli gündem başlıklarından biri de üzerindeki çalışmalarda sona gelinen ve en geç aralık ayına kadar Meclis’e sunulacağı duyurulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. 17 Ekim’de sunulacak bütçe de kasımdaki komisyon, aralıktaki Genel Kurul görüşmeleri nedeniyle Meclis’in önemli mesai harcayacağı işleri arasında yer alacak.

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HDP’Lİ VEKİLE YARGI YOLU

Yeni dönemin öncelikli işleri arasında, hakkında 5 ayrı dosyadan işlem yapılan HDP’li Hülya Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması da yer alıyor. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamalar sonucunda dokunulmazlığının kaldırılmasına hükmedilmesi halinde Güzel için yargı yolu açılmış olacak.

AYM’YE YENİ ÜYE SEÇİLECEK

Meclis’in öncelikli işleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi de bulunuyor. Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile RTÜK’e de yine yeni birer üye seçecek.

Yurtdışında bulunan TSK unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Mali, Orta Afrika, Lübnan ve Azerbaycan tezkereleri de görüşülecek. Muhalefet ise borsadaki son yaşananlar başta olmak üzere yaz tatiline damga vuran önemli gelişmeleri Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor.