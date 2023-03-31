Meclis’in en renkli talipleri... Oyuncu da var şarkıcı ve futbolcu da

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İBRAHİM TATLISES

BEŞİNCİ KEZ ADAY

AK Parti’de daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, bu ısrarından yine vazgeçmedi. Türk Halk Müziği’nin önemli sesi olan Tatlıses, 28’inci dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı.

HULKİ CEVİZOĞLU

AK PARTİ’Yİ TERCİH ETTİ

Gazeteci, yazar ve akademisyen Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu da AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında. Bir dönem hazırladığı ‘Ceviz Kabuğu’ programıyla tanınan 1958 Giresun doğumlu Cevizoğlu, siyasete uzak bir isim değil. 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri’nde Ankara 1. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti. 23 Kasım 2009 tarihinde de Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010’da istifa etti.

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GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN

YEŞİL SAHALARDAN POLİTİKA SAFLARINA

İYİ Parti, futbol dünyasından 2 isim transfer etti. İlk isim eski milli futbolcu Gökhan Zan’dı. Genel Başkan Meral Akşener, Zan’a grup toplantısında rozetini taktı. Diğer isim ise Trabzonspor’un efsane oyuncularından, teknik direktör Ünal Karaman oldu.

SELCAN TAŞÇI VE NESRİN ÜNAL

İYİ PARTİ’NİN İKİ ‘ASENA’SI

Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazan Selcan Taşçı da Meclis’e talip olan isimlerden biri. Taşçı, aynı zamanda sanat tarihçisi, lisanlı motorsporları hakemi, Uluslararası Motocross Şampiyonaları gözlemcisi. COVID-19’a karşı ‘yılan zehrini at serumuyla karıştırma’ buluşunun sahibi, eski MHP milletvekili doktor Nesrin Ünal da İYİ Parti aday adaylarından.

MEHMET ASLANTUĞ

ÖDÜLLÜ OYUNCU SİYASETE SOYUNDU

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) teklifini kabul eden 62 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un Muğla’dan aday gösterimesi bekleniyor. Bir İstanbul Masalı’ndan Sıcak Saatler’e kadar onlarca yapımda başrol üstelenen; Altın Kelebek, Altın Portakal, Altın Koza gibi çok sayıda ödül sahibi olan Aslantuğ’a bu yolda en büyük destek eşi Arzum Onan’dan geldi.

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ONUR AKIN

ÖZGÜN MÜZİĞİN SEVİLEN SESİ

Sanatçı Onur Akın CHP’nin yıldız adaylarından oldu. Daha önce CHP’ye “Bir Islık Da Sen Çal” şarkısı hazırlayan 56 yaşındaki sanatçı, “Seviyorum Seni”, “Gaybana Geceler” gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti. milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i de aday olarak göstermeyi tartışıyor.

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DAVUT GÜLOĞLU

KARADENİZ’İN RICKY MARTIN’İ

Yeniden Refah Partisi de Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Davut Güloğlu’nu aday göstererek ilgi uyandırdı. 2001 yılında yayınladığı “Nurcanım” albümüyle müzik dünyasında tanınan Güloğlu, bir dönem “Karadeniz’in Ricky Martin’i” olarak anılıyordu.

AYSUN BAY KARABULUT

BİTKİLERİN PROFESÖRÜ

Dikkat çeken ADAY adaylarından biri de Malatya Turgut Özal üniversitesi kurucu Rektörü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut. MHP’den başvuran Karabulut, özellikle kayısı çekirdeği üzerine yaptığı araştırmalarıyla biliniyor. Acı kayısı çekirdeğinin kanserli hücreleri yok ettiği tespitinde bulunan Karabulut, şifalı bitki tavsiyeleriyle de tanınıyor.