Kim kazanır kim kaybeder

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- Kim kampanya sürecinde pozitif mesaja yüklenirse o kazanır. Kim kampanya sürecinde negatif mesaja yüklenirse o kaybeder.

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- Kim seçimi çantada keklik görmez, sürekli tetikte olursa o kazanır. Kim erken zafer ilan edip rehavete kapılırsa o kaybeder.

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- Kim sevgiye, dayanışmaya, birliğe vurgu yaparsa o kazanır. Kim nefreti, kini, hıncı kuşanırsa o kaybeder.

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- Kim sokaklarda olursa, kapıları çalarsa o kazanır. Kim sadece sosyal medyada varlık göstermekle yetinirse o kaybeder.

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- Kim ülkeye kazandıracaklarına vurgu yaparsa o kazanır. Kim sadece rakibe vurmayı tercih ederse o kaybeder.

KILIÇDAROĞLU’NUN İNCE YANLIŞLARI

- Ta en başta İnce’yi denkleme dahil etmesi gerekirdi, etmedi.

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- İnce’ye yönelik saldırgan tutumlara karşı çıkmalıydı, çıkmadı.

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- İnce’yi çekilmeye ikna etmeliydi, etmedi.

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- İnce’ye bir teklifte bulunmalıydı, bulunmadı.

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- İnce’yle birlikte ortak açıklama yapmamalıydı, yaptı.





İNCE’NİN ZORLU YOLU

Seçime 44 gün kaldı. Siyasette 24 saat çok uzun bir süreyse, 44 günün uzunluğunu varın siz hayal edin.

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44 gün gibi uzun bir süreçte Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini sürdürmesi çok zor.

Çünkü 44 günlük maratonun başat aktörleri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu olur.

Erdoğan / Kılıçdaroğlu gerilimi büyüdükçe Muharrem İnce’ye açılan alan daralır.

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Bu 44 gün içinde “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” sorusu, en temel soru haline gelecek. Bu nedenle Muharrem İnce’nin üçüncü bir yol açması, çok zorlaşır.

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Kısacası Muharrem İnce’nin yolu, bundan sonra çok daha zorlu olacak.

NE VEREYİM ABİME

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kolaylıkla cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtmasıyla kafa bulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan.

“Ne vereyim abime anlayışıyla devlet yönetilmez” demiş.

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Açıktan söyleyemiyorsanız bile içinizden geçirebilirsiniz: Bu komikti. Gerçekten komik.



NAMAZA DEĞİL BAŞKA ŞEYE ODAKLANALIM

İskoçya’nın yeni Müslüman Başbakanı, başbakanlıkta teravih namazı kılmış.

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Ailesi arkasında saf tutmuş, yeni Başbakan da imam olmuş.

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Buradan çıkan ana mesaj şudur:

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İngiltere öyle bir demokrasidir ki... Bir Müslüman başbakan olur, başbakanlıkta kılınan namaza imamlık yapar.

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Bu kıssadan bizim için çıkacak hisse ise şu olmalıdır:

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Namaza değil, demokrasiye odaklanalım. Biz de renkler, farklılıklar, inançlar karşısında... İşte tam da böyle olalım.



ERSİN ARIOĞLU’NA RAHMET VE SAYGIYLA

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ersin Arıoğlu, CHP’de milletvekilliği yapmış bir isimdi.

Milletvekilliğinin ardından ta 1966 yılından beri yaptığı işe döndü, yani inşaat işine.

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İnşaat mühendisi Arıoğlu’nun şirketinin yaptığı iki ana eser şunlardı:

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- Avrasya Tüneli.

- 1915 Çanakkale Köprüsü.

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Ersin Bey, CHP’den ayrılıp AK Parti’ye kaydolmuş bir isim değildi.

Buna rağmen AK Parti döneminin iki büyük projesine imza attı.

İşini düzgün yapan, sadece işine odaklanmış bir isimdi Arıoğlu.

Arkasında çok kıymetli iki eser bıraktı.

Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum.

GÜLLAÇ SEVMEYENLER DERNEĞİ KURABİLİRİM

- Meyvelerden, özellikle elmadan yapılmış herhangi bir tatlıyı asla yemem ama aleyhinde konuşmam.

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- Bir zamanlar burun kıvırdığım aşureye bile zamanla alıştım, hatta tiryakisi bile oldum.

*

- Rahmetli Kadir Abi’nin gücüne gitmesin ama tavukgöğsünü iyi bir fikir olarak görmem fakat karşısında da değilim.

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- Profiterol görünce Muharrem İnce’yi gören Fazıl Say gibi olurum ama bir iki minik çatal darbesi atabilirim kendisine.

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Ve fakat sıra güllaç adı verilen ramazan tatlısına gelince işin rengi değişir.

Öyle karşıyım ki güllaç adı verilen olguya...

Güllaç karşıtı bir örgütlenmeye gidebilirim.