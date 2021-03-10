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ANKARA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis kadına şiddeti araştıracak

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Meclis kadına şiddeti araştıracak

TBMM’de dün, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin “kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla verdiği önergeler birleştirilerek araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta üç ay görev yapacak. Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul’da görüşülecek.

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