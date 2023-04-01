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Meclis Diyanet’i dinledi 303 cami yıkıldı

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#Diyanet#Meclis#DEPREM
Meclis Diyanet’i dinledi 303 cami yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yaptı. Dinç, "Şu an itibarıyla tespiti yapılmış yıkılan cami sayımız 303. Hasarlı cami sayısı ise 3 bin 498" dedi.

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, camilerde bugüne kadar 678 bin 346 depremzede vatandaşın barındığını belirterek, “Bütün camilerimizde yardım kampanyası düzenlenmiş, bu yardım kampanyasından 310 milyon 646 bin 892 liralık meblağ AFAD hesaplarına aktarılmıştır” dedi. Dinç, komisyona yaptığı sunumda özetle şunları aktardı: “Şu an itibarıyla tespiti yapılmış yıkılan cami sayımız 303. Hasarlı cami sayısı ise 3 bin 498. Yıkılan cami lojmanı, imamevi 222, hasarlı cami lojman sayımız 1.162, yıkılan yatılı Kuran kursu sayımız 8 adet. Hatay Müftümüz depremde vefat etti.” 

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#Diyanet#Meclis#DEPREM

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