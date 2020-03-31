MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS ya da öğrenciler tarafından nitelenen ismi ile bursluluk sınanın tarihi, merak konusu oldu. Söz konusu sınav hakkındaki gelişmeleri sorgulayan öğrenciler, bu hususta bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

İOKBS sınavı hakkında yeni duyuru ya da gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.