'MEB bağımsız olacak'

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, ‘Eğitim’ notu ile bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı eğitim meselesini konuşacağını belirterek, şunları söyledi: “Kim olursak olalım, neye inanırsak inanalım; eğitimin bu ülkede berbat olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu iktidar, 8 kez Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Eğitim sistemi, 17 kez değişti, 17 kez. Bugün eğitimden ne öğrenciler mutlu ne öğretmenler ne de veliler. Nasıl mutlu olsunlar? Böylesine hoyratça tüketilmiş bir eğitim sisteminden kim mutlu olabilir ki? Sevgili halkım, işin bir başka acı yönü daha var. Türkiye'de bir ailenin üstlendiği eğitim harcaması, OECD ortalamasının iki katından fazla.



MERKEZ BANKASI GİBİ



Düşündüm taşındım, iyi eğitimin en büyük düşmanı nedir diye. Çok basit bir yanıtı var bu sorunun; siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye kalkarsan, o sistem çöküyor. O zaman en önemli reform, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten dünyada kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak. Yani özetle eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir.



DİPLOMALAR DÜNYADA GEÇERLİ



Terzilik, kaynak ustalığı, dron pilotluğu, yazılımcılık da dahil tüm meslekler radarımızda. Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerin onlarca yıl önce çözdüğü gibi, tüm dünyadaki en iyi mesleki eğitim uygulamalarını çalıştık ve Türkiye'ye uygun muhteşem bir sistem hazırladık. Uluslararası standartlarda eğitim ve uluslararası geçerlilikte diploma veren yepyeni bir model çalıştık. Gençlerimizin mesleki diplomaları tüm dünyada geçerli olacak. Kazandıkları bu yetkinlikleri, ülkeden kaçmak için değil, dünyayı görmek ve ülkelerine dönüp uygulamak için kullanacaklar.”