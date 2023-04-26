Mayısta 45 bin öğretmen ataması

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MEB Şura Salonu’nda düzenlenen 3 bin 500 engelli öğretmen ataması programında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

- BAŞÖĞRETMEN MAAŞI 25 BİN LİRAYI BULDU: “Öğretmenlerimizin yüzde 75’inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık. Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

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- ZİHNİYET DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK: Türkiye uzunca süre engelli bireylerinin haklarını kullanabilmesi konusunda ciddi eksiklikler yaşadı. Ülkemizin her ferdi biriciktir. Engellilerini ihmal eden ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Engellilerimizin hayatının her alanında gurur duyuyorsak bu dönüşüm sayesindedir. Malzemesi insan olan öğretmenlik, zaten yükü ağır olan bir sorumluluktur. Sizler bu sıkıntıların hepsinin üstesinden gelme iradesi ile bugün buradasınız. Bu ülkenin ister engelli, ister engelsiz vatandaşı bilecek ki önünde bütün kapılar sonuna kadar açıktır. Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye onları bu özgüvene sahip kılmaktır.”