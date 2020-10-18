Mavi Vatan’ın bereketi... 320 milyara ilave 85 milyar metreküp doğalgaz daha bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı’dan bindiği helikopterle Fatih sondaj gemisine indi. Gemide incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güvenlik elbisesini giyip kaskını takan Erdoğan, sondaj yönetim odasına girerek kumanda koltuğuna oturdu. Fatih sondaj gemisinin helikopter pistine kurulan kürsüden gemi çalışanlarına ve canlı yayınla da tüm Türkiye’ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

‘4 BİN 445 METREDE BULUNDU’

“Fatih, Tuna-1 kuyusunda sondaja başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos’ta milletimize ilan etmiştik. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda, keşfettiğimiz rezerve, 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisine iner inmez çalışanlarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘TÜRKALİ-1 KUYUSUNDA DEVAM’

Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde, 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi. Fatih sondaj gemimiz, Kilyos limanındaki bakımın ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasında Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Türkali-1 kuyusundan da çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz.

‘YENİ SONDAJLAR YOLDA’

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı, milletimizin kullanımına sunmaktır. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle birlikte Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor. Kanuni sondaj gemimiz, Karadeniz’deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de TPAO’ya ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Geminin ana kumanda masasına geçen Erdoğan, sondaj çalışmalarını inceledi.

‘DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAKTIR’

Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. Doğalgaz ithal ediyoruz. Bu keşiflerle inşallah ülkemizin, doğalgazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz hizmeti verebileceğimiz anlamına da geliyor. Ancak bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir diğer husus da, Türkiye’nin tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi sürecinde milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır. Gıpta ile baktığımız hidrokarbon zenginliklerine artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işaretidir.”

YERLİ VE MİLLİ KAŞİF’İ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih gemisinde görev yapan denizaltı robotunu da yakından inceledi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu Kaşif hakkında görevlilerden bilgi aldı. Erdoğan, Kaşif için, “Yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı, ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Kaşif adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz” dedi.

Erdoğan Fatih sondaj gemisini gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ADİL OLMAZSA AB’NİN SONU GELİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de AB’nin adil olması gerektiğini söyledi: “Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Biz kendi haklarımızın müdafaası içindeyiz. Doğu Akdeniz’de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarına saygılı olmaktan, teslim etmekten geçiyor. AB’nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması, en çok kendisine zarar veriyor. Ülkemize bugüne kadar savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı çifte standart sebebiyle, AB’nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Şayet hâlihazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz’de adil bir tutum takınmazsa bu durum artık, AB’nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.”

ERDOĞAN’A SANCAK HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Osmanlı’da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

ERDOĞAN’DAN TWEET





Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya kullanıcılarının, “Nasıl Başladı? / Nasıl gidiyor?” başlığı altında geçmiş ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşması akımına, Fatih Gemisi ile çekilmiş fotoğraflarla dahil oldu. Erdoğan, Twitter ve Instagram hesabında, Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen fotoğrafı ile bugün gemi ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Nasıl Başladı? / Nasıl gidiyor?” notunu düştü.