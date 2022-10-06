Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mavi Vatan’a ‘denizaltı mikrofonu’

Güncelleme Tarihi:

#Mavi Vatan#Denizaltı Mikrofonu#Sonobuoy
Mavi Vatan’a ‘denizaltı mikrofonu’
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

İHA’lardan denize atılacak ‘sonobuoy’ adlı denizaltı mikrofonu sayesinde derin sulardaki faaliyetler tespit edilebilecek. Denizlerde ‘stetoskop’ gibi dinleme yapan mikrofonlarla özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’deki Yunan denizaltılarının hareketliliği izlenecek.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin yerli imkânlarla geliştirdiği İHA’lar; hava, kara ve deniz üstünün yanı sıra denizin altında da faaliyette bulunacak. Bu kapsamda sualtında akustik bilgi toplayan “sonobuoy” denilen denizaltı mikrofonunun İHA’lardan suya atılmasıyla, denizaltıların derin sulardaki faaliyetleri tespit edilebilecek. Böylece özellikle Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki denizaltı hareketliliği izlenecek. Denizlerde ‘stetoskop’ gibi dinleme yapan sonobuoylar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan’ın derinliklerindeki her adımdan anbean haberdar olacak.

Mavi Vatan’a ‘denizaltı mikrofonu’

AKUSTİK ANALİZ

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Hürriyet’e İHA’lara şu anda sonobuoy atma ve dinleme kabiliyetlerini entegre edildiğini söyledi. Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği İHA’ların karakol uçaklarının yaptığı görevi de icra edebileceğini vurgulayan Yıldız, “Suya bıraktığımız mikrofonlar suyu dinliyorlar, radyo dalgalarıyla dinlediklerini yayınlıyorlar ve akustik analiz yapıyor. Bu analizler sonucunda denizaltı var mı, yok mu, yeri neresi gibi bilgileri alıyor. Şimdi biz bu görevi ANKA ve AKSUNGUR’la yapabilir hale geliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Mesele başörtüsü değil sen hâlâ anlamadın mıMesele başörtüsü değil sen hâlâ anlamadın mıHaberi görüntüle

Bir sonraki aşamada akustik hesaplama yapan bilgisayarı da insansız hava araçlarının üzerine yerleştireceklerini belirten Yıldız, “Daha sonra bilgileri yere aktarmadan uçağın üzerinden işleyerek bilgi sahibi olabileceğiz. Buna biraz daha zamanımız var, üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Mavi Vatan’a ‘denizaltı mikrofonu’

SONOBUOY NEDİR?

‘SONARLI Şamandıra’ olarak ifade edilen sonobuoy’lar, çeşitli hava ve su üstü platfomlarından atılan sensörler. Bağlı bulunduğu platformdan atıldıktan sonra belirlenen derinliğe inen sonobuoylar, özellikle denizaltılara yönelik akustik bilgi topluyor. Sonobuoy’lar tarafından toplanan bu akustik bilgi, genellikle VHF kanalından aktif duruma gelen sonobuoy’lar tarafından kendisine iletilen akustik veriyi işleyen platform, böylelikle denizaltının konum bilgisini saptayabiliyor. Radarın deniz versiyonu olan sonobuoy’lar, denizaltı savunma harbi için kritik öneme sahip. Sonobuoylar, 7-8 saate kadar görev yapabiliyor.

Gözden Kaçmasın

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a tarihi pasKılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a tarihi pasHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mavi Vatan#Denizaltı Mikrofonu#Sonobuoy

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı