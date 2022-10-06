Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a tarihi pas

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AK Parti’nin oylarının yeniden yükselişe geçmesi mi yoksa Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki çıkışı mı etkili olmuştu tam bilemedim. Sanıyorum ikisinin de etkisi oldu.

AK Parti başörtüsü mücadelesinin liderliğini yapıyor. AK Parti milletvekilleri başörtüsü mücadelesinin içinden geliyor. CHP ise başörtüsü zulmünün sembolü olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağının mimarı olarak biliniyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye başörtüsü konusunda meydan okuyor. Akıl alacak iş mi? Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla AK Parti seçmenini konsolide etti. CHP’nin başörtüsü düşmanı geçmişinin hatırlanmasına neden oldu. AK Parti seçmeninin başörtüsü zulmünü hatırlamasına vesile oldu.

ALKIŞLANDI

Erdoğan milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı, konuşması sırasında milletvekilleri sık sık ayağa kalkıp alkışladı ve uzun uzun alkışlar eşliğinde uğurlandı.

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Erdoğan en fazla alkışı Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağını savunan konuşmalarının yer aldığı videoyu izletirken aldı. Daha video bitmeden milletvekilleri ayağa kalkıp Erdoğan’ı uzun uzun alkışladılar.

CHP’NİN YASAKÇI GEÇMİŞİ

Erdoğan, CHP’nin başörtüsü yasağı konusundaki geçmişini hatırlattı. Hafızaları tazeledi. Başörtüsü yasağını kaldırmak için verdiği mücadeleyi gündeme getirdi. Böylece ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde muhafazakâr kesime, sorunun iki kilo domates sorunu olmadığını, başörtüsü zulmünü hatırlattı. Erdoğan, bu fırsatı kendisine verdiği için Kılıçdaroğlu’na ne kadar teşekkür etse azdır.

Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda pası kaldırdı, eski bir futbolcu olan Erdoğan da golü attı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın rakibi değil destekçisi olsa bu kadar güzel bir pas veremezdi.

BAŞÖRTÜSÜ YARIŞINA GİRDİ

Ömrü başörtüsü mücadelesi ile geçen, başörtüsü yasağını kaldıran Anayasa değişikliğini yaptığı için partisi kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün eşi başörtülü olduğu için 27 Nisan’da e-muhtıraya muhatap olan, sonunda tüm engelleri aşıp başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan’a, hayatı başörtüsü zulmü ile geçen, ikna odalarının mucidi olan, başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş olan Kılıçdaroğlu meydan okursa ne olur?

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Başörtüsü yasağının mimarı olan Kılıçdaroğlu, başörtüsüne özgürlüğün simgesi olan Erdoğan’a meydan okursa olacağı buydu.

CHP SINIFTA KALDI

Erdoğan reste rest dedi. Başörtüsü konusunda yasa teklifi sunan Kılıçdaroğlu’na Anayasa restiyle karşılık verdi.

Şimdi bu olay Kılıçdaroğlu için samimiyet testine döndü. Başörtüsü konusu CHP hakkında turnusol kâğıdı haline geldi.

CHP 24 saat geçmeden samimiyet testinden sınıfta kaldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Anayasa’yı değiştirecek halimiz yok” diyerek gerçek yüzlerini ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu sadece CHP’yi yakmadı, 6’lı masayı da başörtüsü testine soktu.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği için 6’lı masaya çağrı yaptı. AK Parti’nin teklifi Meclis’e geldiğinde CHP ne yapacak? İYİ Parti destek verecek mi vermeyecek mi? DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekili ne yönde oy kullanacak? CHP hayır oyu verse samimiyetsiz olduğu ortaya çıkacak. DEVA, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi evet oyu verse 6’lı masa fiilen bölünmüş olacak.

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HANGİ KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu’nun bir sorunu var. O da tutarsızlık sorunu.

Eski ülkücülerle bir araya geliyor. Onlardan daha ülkücü rollerine soyunuyor. Başbuğ Kemal olmaya kalkışıyor.

İslamcılarla bir araya geliyor. Onlardan daha İslamcı biri oluyor. Mücahit Kemal rolüne soyunuyor.

HDP’lilerle bir araya geliyor. Onlardan daha çok Kürtçü oluyor. Serak Kemal oluyor.

Laiklerle bir araya geliyor. İkinci Atatürk rolüne soyunuyor.

Adama sorarlar “Sen kimsin?” diye.

Yıllarca başörtüsü düşmanlığı yapmışsın. Sonra bir an da dönüp başörtüsüyle ilgili bir yasal düzenleme getirmişsin. Amacın başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almaksa, Cumhurbaşkanı Anayasa ile güvence altına alalım diye öneride bulunmuş. Bu iş senin için samimiyet testine dönmüş. Bu durumda ne yaparsın, ‘Kanunsa kanun, anayasaysa anayasa. Hodri meydan’ demen gerekiyor.

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Ama daha teklifin mürekkebi kurumadan çark ediyorsun. Peki o zaman sana kim inanır?

Bu gidişle Kılıçdaroğlu, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak.

CHP’NİN TEKLİFİ

Ayrıca CHP’nin teklifi başörtüsüne özgürlük getirmiyor. Çözülmüş olan başörtüsü sorununu yeniden kriz konusu haline getiriyor, başörtüsüne yeni tuzaklar kuruyor.

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya bunu maddeler halinde sıraladı.

1- Başörtüsüyle ilgili kanun teklifinin hiçbir yerinde başörtüsü geçmiyor.

2- Teklif, öğrencileri ve özel sektörü kapsamıyor

3- İstihdam kavramı daha çok işçiler için kullanılır.

4- Meslek örgütüne cüppe, önlük ve üniforma belirleme yetkisi vererek kendi içinde sınırlama getiriyor.

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TEHLİKELİ OYUN

Başörtüsü sorunu çözmek için geçmişte ANAP, DYP ve Refah Partisi’nin çabaları sonucunda kanuni düzenlemeler yapıldı. Onlar CHP gibi taktik icabı yapmadılar, samimiydiler. Ona rağmen CHP’nin başvurusuyla her defasında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Tehlikeli olanı ise Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi, başörtüsü yasağının gerekçesi haline geldi. Başörtüsü yasağını uygulayanlar sırtlarını Anayasa Mahkemesi’nin ret kararındaki gerekçeye dayandırdı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri Refah Partisi’ne ve AK Parti’ye açılan kapatma davalarının gerekçelerini oluşturdu. CHP’nin teklifiyle çözülmüş olan başörtüsü sorunu kronik hale getirilmek ve yeniden başa dönülmek isteniyor.

CHP başörtüsü sorununu çözmek istemiyor tam aksine yeni tuzaklar kuruyor.

ANAYASA SINAVI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra AK Parti kulislerini dolaştım. Bakanlarla, milletvekilleriyle sohbet ettim. Erdoğan’ın başörtüsü çıkışı morallerini yükseltmişti. Ama özellikle de kadın milletvekilleri coşkuluydu. Anayasa değişikliği Meclis’e geldiği zaman muhalefet açısından zor bir sınav olacak.

CHP, şimdiye kadar başörtüsü zulmünün mimarı oldu. Kılıçdaroğlu başörtüsüne özgürlük getiren düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirerek bu zulme ortak oldu. CHP bu kez ise başörtüsünü istismar etmeye kalkıştı. Ama başörtüsü Kılıçdaroğlu’nu çarptı.