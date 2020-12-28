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Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Maskeler ne zaman çıkacak? O tarihe dikkat çekti: Erken olabilir…

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Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken aşı çalışmaları da son aşamaya geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Kovid-19 salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili Ömür Kurt’un sorularına dikkat çeken cevaplar verdi. Prof. Bülent Ertuğrul, “Hangi aşı ilk olarak benim önüme gelirse onu olacağım. Çünkü risk altındayım ve o nedenle hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık haline getireceğim” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi  sürerken aşı çalışmalarında da son aşamaya geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Kovid-19 salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili Ömür Kurt’un sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

“Hangi aşı daha güvenli?” tartışmaları hakkında konuşan Prof. Bülent Ertuğrul, “Hangi aşı ilk olarak benim önüme gelirse onu olacağım. Çünkü risk altındayım ve o nedenle hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık haline getireceğim” ifadelerini kullandı.

“2021’in de aşı çalışmalarıyla geçeceğini söyleyebiliriz” diyen Prof. Ertuğrul, “Bu aşı çalışmalarıyla Kovid-19’u sınırlı bir hastalık haine getirebiliriz ancak bu durum virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarını dışarda bırakacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

Milyonlarca kişinin yanıt beklediği “Maskeler ne zaman çıkacak?” sorusuna da değinen Prof. Bülent Ertuğrul, “Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir”

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