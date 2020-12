Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyeleri açıkladı: Aşı en erken 2 hafta sonra

HANGİ AŞI VARSA ONU YAPTIRIN





Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşılar Türkiye’ye geldikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile TİTCK’nın birlikte yapacağı yaklaşık iki haftalık bir değerlendirme sonrasında vatandaşlara vurulmaya başlanacak. Bu arada Türkiye’deki sonuçları açıklanan faz-3 çalışmaları tamamlanacağı için ona da bakılacak. Bu süreç sadece Çin’den gelen aşılar için değil, tüm aşılar için geçerli olacak. Bu denetimlerde hem Bakanlık uzmanları hem de bilim insanları yer alıyor. Burada önemli olan hangi aşı olunduysa, ikinci dozu da aynı aşıdan vurulmak. Yani tedarik sırasında hangi aşı varsa o olacak. Alman-Amerikan aşısı, Çin aşısı, Türk aşısı, Rus aşısı fark etmez. Sonuçta hepsi onaydan geçecek. Bu nedenle vatandaşlar hangi aşı varsa güvenle olabilirler. Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar öncelenecek. Olmayanlar, aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini görebilecek. İkinci aşamada yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanlar var. Bunlar arasında askerlerimizi, polisimizi, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanları, öğretmenleri, akademik personeli, gıda sektöründe çalışanları, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanları (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayabiliriz. Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak. Giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler olacak.

MEVCUT AŞILARDA GÜVENLİK RİSKİ YOK





Prof. Dr. Tevfik Özlü: Aşılar arasında bir karşılaştırma yapılamaz. Şu anda mevcut aşıların herhangi biriyle ilgili güvenlik sorunu yok. Çünkü çalışmalarda sorun olmadığı bildiriliyor. Önce sağlık çalışanları olarak bizler aşı olacağız. Bunu çevremizdeki insanlar görünce kanaat getireceklerdir. Aşıdan zarar görme olasılığı elbette vardır. Her aşıda bu vardır. Şu anda ruhsatlı olan, yıllardır kullanılmakta olan aşılarda bile bazen beklenmedik, öngörülmedik sorunlar olabilir ama bunlar milyonda bir veya on milyonda bir gibi çok düşük bir ihtimal. Böyle düşük bir ihtimalden korkup COVID-19 tehlikesini görmezden gelmek makul değil. Şu anda Türkiye’de her gün bu hastalıktan dolayı 250 kişi ölüyor. Aşılamadığınız zaman bu ölümler devam edecek. Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil.

ALMAN VE ÇİN AŞISI SEÇENEK SUNULABİLİR





Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Aşılamada sağlık çalışanlarından sonra A-B-C grupları oluşturulacak. Bunun lojistiği yapıldı. Her kurumda aşı yapılacak kişilerin listeleri hazırlanacak. Aşı yapılacak çalışan kişilerin listeleri, kurumlardaki yöneticiler tarafından belirlenecek. Aşılar geldiğinde vatandaşa bir seçenek olarak sunulabilir. Kimi Çin aşısı kimi Pfizer’in aşısını vurulabilir. Bu aşıların geliştirilme süreci olağanüstü bir çalışma sonucu çıktı. Güvenlik çalışmaları yapıldıktan sonra piyasa sunuldular. Aşıların etkili ve güvenli olduğuna inanıyorum.