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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Gözler toplantıda

#Maske#Maske Zorunluluğu#Maske Kalkıyor Mu
Maske zorunluluğu kalkıyor mu Okullarda maske kalkacak mı Gözler toplantıda

Maske zorunluluğu kalkıyor mu hususu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamanın akabinde gündemde yer almaya başladı. Bilim Kurulu Toplantısı ile ele alınması beklenen maske zorunluluğu, okullar için de gündemde yer alacak. İşte, maske zorunluluğu hakkında güncel bilgiler

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Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.  'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

Bilim Kurulu haftaya bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."

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