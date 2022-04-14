Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Gözler toplantıda

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Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.



MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

Bilim Kurulu haftaya bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."