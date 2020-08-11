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AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Maske uyarısı yapan imamı döven şüpheliler yakalandı

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İstanbul Fatih'te bir camide maske takmadıkları için kendilerini uyaran imamı darbettikleri öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı tarafından darbedilmeleri ve 9 Ağustos'ta haber için otoparka giden basın mensuplarına saldırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen İsmail Ö, Faik P. ve Hamza T'yi dün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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