Maske gevşedi, grip arttı

Eryazğan şunları söyledi: “Pandemi döneminde özellikle sonbahar ve kış aylarında, maske kullanımından dolayı grip vakalarının çok fazla azaldığını, hatta son 10 yılın en az düzeyine düştüğünü tespit etmiştik. Ancak aşının gelmesi ve hızlıca yapılmasından sonra özellikle maske ve hijyende sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada son 10 gündür polikliniklerimize başvuran ve grip semptomları ön planda olan, COVID-19 testi de negatif çıkan hasta sayısı Haziran 2019'a göre yüzde 40 arttı. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Aşı olanların da belirli bir hassasiyet göstermesi gerektiği ve kesinlikle maskeden vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara