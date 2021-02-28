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Haber Giriş: 28.02.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Mars’tan inanılmaz bir görüntü daha! Devasa hortumların fotoğrafı yayınlandı…

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Mars’tan inanılmaz bir görüntü daha! Devasa hortumların fotoğrafı yayınlandı…
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Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya-Avrupa ortak ExoMars-2016 misyonunun Mars yörüngesinde bulunan Trace Gas Orbiter uzay aracının çektiği görüntüyü paylaştı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya-Avrupa ortak ExoMars-2016 misyonunun Mars yörüngesinde bulunan Trace Gas Orbiter uzay aracının çektiği görüntüyü paylaştı.

Roscosmos'un internet sitesinde yer alan haberde, "Devasa hortumlar, toz kasırgaları, Mars yüzeyinde sürekli meydana gelen bir olay. 27 Şubat 2019 tarihinde, Rusya-Avrupa ortak misyonu ExoMars-2016’ya ait araçtaki CaSSIS kamerasının 45 saniye farkla çektiği bu iki fotoğrafta, hareket halindeki iki hortum görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Mars’tan inanılmaz bir görüntü daha Devasa hortumların fotoğrafı yayınlandı…

Hortumların, Mars'ın güney yarımküresindeki 70 kilometrelik kraterin içinde hareket ettiği ve ardında koyu bir iz bıraktığı belirtilen haberde, hortumlardan birinin saniyede yaklaşık 4 metre, diğerinin saniyede 8 metre hızla ilerlediği ifade edildi.

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Atmosferi ve iklimi nedeniyle Mars, sürekli kasırga ve hortum gibi iklim olaylarına maruz kalıyor. Mars’taki kasırgalar, Dünya’dakilerine göre çok daha büyük olsa da daha kısa süreli.

Mars’tan inanılmaz bir görüntü daha Devasa hortumların fotoğrafı yayınlandı…

NASA’NIN YAYINLADIĞI MARS GÖRÜNTÜLERİNDE HAFTANIN RESMİ BELLİ OLDU

Mars'taki Perseverance aracının keşif gezisinin 2. Haftası olan 21 Şubat - 27 Şubat 2021 için çektiği görüntüler arasında ‘haftanın resmi’ belli oldu.

NASA'nın Mars Perseverance gezgini, Sol Mastcam-Z kamerasını kullanarak dikkat çeken görüntüler elde etti.

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