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Marmaraereğlisi'nde anonsla sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın

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#TEKİRDAĞ#Deniz#Sıcak
Marmaraereğlisinde anonsla sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 15:00

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde toplum sağlığı merkezi, aşırı sıcaklar nedeniyle yaptığı anonslarla, zorunlu olmadıkça bebekler, çocuklar, yaşlılar kronik rahatsızlıkları bulunanların dışarı çıkmamaları konusunda çağrı yaptı. İlçede yaşayan Yasin Özkan, 'Denize girsek de serinleyemiyoruz. Havalar çok sıcak, gölgede oturup akşamı beklemeyi tercih ediyoruz.' dedi.

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Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Marmaraereğlisi Toplum Sağlığı Merkezi, aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden anonslar yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Yapılan ilk anonsta, "Marmaraereğlisi Toplum Sağlığı Merkezi'nden bildirilmiştir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça 10.00 ve 16.00 saatleri arasında, sağlık problemleri yaşamamak adına bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.

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İKİNCİ ANONS BESLENME İLE İLGİLİ OLDU

İkinci anonsta ise vatandaşların tükettikleri gıdalara dikkat edilmesi istenerek, "Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tüm tam tahıllara dayalı beslenme şekli tercih edilmesi ve bol sıvı alımına dikkat edilmesi önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Marmaraereğlisinde anonsla sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın

'DENİZ BİLE SERİNLETMİYOR'

İlçede yapılan anonslar ve artan sıcaklık nedeniyle Marmara Denizi kıyısındaki plajlar ve yazlıkların sahil kesiminin boş kaldığı, az sayıda kişinin denize girip serinlediği görüldü. İlçede yaşayan Oğuz Karaltı, "Bu havada uzmanlar güneşe çıkılmaması yönünde uyarıyor. Onun için biz de gölgeyi tercih ediyoruz" dedi. Yasin Özkan da, "Denize girsek de serinleyemiyoruz. Havalar çok sıcak, gölgede oturup akşamı beklemeyi tercih ediyoruz. Birde uzmanlar söylüyor mümkün olduğu kadar sıcakta durmayın diye. Gerçekten çok sıcak, DENİZ bile artık serinletmiyor bize" ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da vatandaşlar, sıcak konusunda uyarıldı. Açıklamada, "Çok sıcak havalarda ve rutubetin arttığı durumlarda 37 dereceye kadar normal olan vücut ısısı, 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Bu seviyeye yükselen vücut ısısı, hücrelerde özellikle de beyin hücrelerinde tahribat yapar. Aşırı sıcağa maruz kalan bir kişinin, beynindeki ısı ayarlama merkezinin fonksiyonu bozulur ve güneş çarpması dediğimiz ciddi sağlık sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle insan beden ve ruh sağlığını korumak için, güneşten, sıcaktan özellikle de nemli sıcak havadan korunmalıdır. Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır" denildi.

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Marmaraereğlisinde anonsla sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın

'VİTAMİN VE MİNERAL ALINMALI'

Açıklamada, vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtilerek, "Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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#TEKİRDAĞ#Deniz#Sıcak

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