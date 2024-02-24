Marmara’da yeni fay bulundu

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Olası büyük İstanbul depremi beklenirken, Marmara’da yeni bir fay hattı daha keşfedildi. Ankara, Kocaeli ve Eskişehir teknik üniversitelerinin ortak çalışmasında, Bursa’da daha önce haritalarda yer almayan 90 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi. Kayapa-Yenişehir arasındaki bu fay hattının 7’den büyük bir deprem üretebileceği öne sürüldü. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yeni fayla ilgili şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar bildiğimiz 485 tane beş buçuktan büyük deprem oluşturabilir fayımız vardı. Bunların üzerine sürekli ekleniyor. Türkiye’nin depremselliği artıyor. Yeni bulduğumuz faylar diri ise önemli. Şimdiye kadar Marmara Bölgesi için hep İzmit Körfezi’nden gelen kuzey kol üzerinden konuştuk. Burada bildiğimiz iki önemli nokta vardı. 1912 depreminin olduğu fay. Diğeri de Kocaeli depreminin olduğu fay zonuydu.

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GÜNEY DE RİSKLİ

Bu bölgede 7’den büyük deprem olabileceğini söyledik. Bunu söylerken Marmara’nın kuzeyi için konuştuk. Güneyinin de ne kadar tehlikeli olduğunu son günlerde Gemlik Körfezi civarındaki depremler bize gösterdi. Yenişehir ve Kayapa arasındaki fay kuş uçuşu mesafe 90 kilometre yaklaşık. Bu bölgelerde aktif faylar var ama yeni aktif faylar da bulundu. Alüvyon alanlar çok tehlikeli yapı stokları açısından. 3 üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir ile Kayapa denilen bölgede bir fay zonu tespit edilmiş. Bu çok normal, çok sürpriz değil.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

ZEMİNE DİKKAT

Alüvyonla kapalı alanlarda araştırma ile yeni faylar bulunabiliyor. Bursa’dan Yalova’ya kadar kısımları etkileyebilecek bir fay. Yeni fay uzunluğuna göre 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir diye tahmin ediyorum.

Alüvyon zeminlerde risk daha büyük. Kahramanmaraş-Hatay depreminde olduğu gibi. Biraz daha fazla hasar verir. Periyot uzadıkça depremin büyüklüğü artar. Geçmişteki depremlerde tekrarlanma periyodu bulmaya çalışıyoruz. Artık korkuya geçiyor olmalıyız. Depremden etkilenmeyecek yer yok. Önemli olan yönetmeliklere uygun dirençli şehirler elde etmek zorundayız. Yeni fay gibi faylar bulunacaktır.”

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BİR FAY DA BİGA’DA MI

'Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4 Şubat’tan bu yana 150’ye yakın mikro deprem meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, “Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir” dedi ve şunları söyledi: “Daha detaylı yerbilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. Bunu Doğu Anadolu’da, Batı Anadolu’nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge. Türkiye’deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanları oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlamda çevirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.”

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy

GEMLİK’TE 4.1 PANİĞİ

'Yeni fay hattının bulunduğu bölgenin hemen yakınındaki Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ile ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 15.14’te meydana gelen depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıkladı. Yerin 10.86 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Gemlik ilçesinin yanı sıra Orhangazi ilçesi ile kent merkezinde de hissedildi. Paniğe kapılanlar dışarı kaçarken, ilçede olumsuz bir durum olmadığı açıklandı.