Marmara’da ağlar boş kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Dikkat Vergi barışında son 3 günDikkat! Vergi barışında son 3 gün#Vergi
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
HABERLERGündem Haberleri

Marmara’da ağlar boş kaldı

#Marmara Denizi#Müsilaj#Balıkçılık
Marmara’da ağlar boş kaldı
Fatma Aksu

Marmara Denizi’nin kâbusu müsilaj, balıkçılığı da vurdu. Son 40 yılın verilerine bakıldığında bu sezon ağların boş kaldığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Müsilaj her yıl olduğu gibi kasım ayında tekrar ortaya çıkabilir. Acilen ekosistem esaslı balıkçılığa geçilmesi gerekir” dedi.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ kasım ayında Marmara Denizi’nin 18-25 metre derinlik aralığında görülmeye başlanan müsilaj, 2021’in Nisan ayında yüzeyi kaplamıştı. Müsilaj 1 Eylül’deki balık sezonu başlamadan önce yüzeyden kayboldu ancak halen dipte, pusuda beklemeyi sürdürüyor. Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın balıkçılığı etkilediğini belirterek, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nda anlatılan ekosistem amaçlı balıkçılığa acilen geçilmesi gerektiğini söyledi.

40 yıllık sezon verileri değerlendirildiğinde bu sezon balık ağlarından bir şey çıkmadığını anlatan Mustafa Sarı şunları söyledi:

CEPTEKİ SERMAYEYİ TÜKETMEYELİM

“Balıkçılar havalar soğusun diye ümit ediyor ama müsilajın kasım ayında ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Tarım Bakanlığı’nın acilen, ‘Ekosistem esaslı balıkçılık’ yönetimine ilişkin bir plan hazırlayıp ilan etmesi gerekiyor. Denizde her yıl üreme ve büyümeyle balık stokları artıyor. Biz onları avcılıkla azaltıyoruz. Yapmamız gereken, her yıl ne kadar balık stoku artışı var, tespit edip, ona göre avcılık yapmak. Cebinize 50 lira giriyorsa, en fazla 50 lira harcarsanız, 365 gün sonra cebinizdeki para sabit kalır. Yoksa cepteki sermayeyi tüketiriz. Balıkçılıkta yıllardır bunu yapıyoruz.

BOĞAZ’DAN GEÇİŞE İMKÂN TANIMIYORUZ

Haberin Devamı

Balık boyları küçülüyor. Tekne boyları ve teknolojisi büyüyor ama avladığımız balık miktarı artmıyor. Eskiden 80 bin tonlara çıkan balık miktarı 20 bin tona düştü. Tekne ve ağ boylarına, radarlara, elektronik cihazlara sınırlamalar getirmemiz lazım. Yani bir taraftan balık stoklarını, bir taraftan balıkçılığı koruyacağız. Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege arasında ekonomik kıymeti olan balıkların geçiş yaptığı bir koridor. Bu koridorun giriş kapıları Boğazlar. Boğazları tutmuşuz, balığın geçişine imkân vermiyoruz. Balığın bollaşmasını istiyorsak bu koridoru açık tutacağız.”

BALIKÇILAR NE DİYOR

Marmara Adası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Engin Algan: “Müsilaj olayıyla 10 yıldır uğraşıyoruz. Müsilajın içinden çıkan o kadar hamsi senelerdir yendi, kimseye zararı olmadı. Şu anda Marmara Denizi’nde canlı müsilaj yok.”

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık: “Müsilajla ilgili sıkıntı yok. Marmara’da balık var ancak suyun sıcaklığından dolayı hamsi suyun üzerinde dağınık oluyor, o yüzden az çıkıyor.”

Haberin Devamı

İstanbul Garipçe Köyü Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan: “Marmara’da müsilaj öncesinde sardalya, kırlangıç gibi balık türleri vardı. Müsilajla birlikte bu balıklar Ege ve Karadeniz’e gitti. Şu anda lüfer istilası var.”

İlgili Haberler:

Covid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmara Denizi#Müsilaj#Balıkçılık