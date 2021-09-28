Marmara’da ağlar boş kaldı

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ kasım ayında Marmara Denizi’nin 18-25 metre derinlik aralığında görülmeye başlanan müsilaj, 2021’in Nisan ayında yüzeyi kaplamıştı. Müsilaj 1 Eylül’deki balık sezonu başlamadan önce yüzeyden kayboldu ancak halen dipte, pusuda beklemeyi sürdürüyor. Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın balıkçılığı etkilediğini belirterek, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nda anlatılan ekosistem amaçlı balıkçılığa acilen geçilmesi gerektiğini söyledi.

40 yıllık sezon verileri değerlendirildiğinde bu sezon balık ağlarından bir şey çıkmadığını anlatan Mustafa Sarı şunları söyledi:

CEPTEKİ SERMAYEYİ TÜKETMEYELİM

“Balıkçılar havalar soğusun diye ümit ediyor ama müsilajın kasım ayında ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Tarım Bakanlığı’nın acilen, ‘Ekosistem esaslı balıkçılık’ yönetimine ilişkin bir plan hazırlayıp ilan etmesi gerekiyor. Denizde her yıl üreme ve büyümeyle balık stokları artıyor. Biz onları avcılıkla azaltıyoruz. Yapmamız gereken, her yıl ne kadar balık stoku artışı var, tespit edip, ona göre avcılık yapmak. Cebinize 50 lira giriyorsa, en fazla 50 lira harcarsanız, 365 gün sonra cebinizdeki para sabit kalır. Yoksa cepteki sermayeyi tüketiriz. Balıkçılıkta yıllardır bunu yapıyoruz.

BOĞAZ’DAN GEÇİŞE İMKÂN TANIMIYORUZ

Haberin Devamı

Balık boyları küçülüyor. Tekne boyları ve teknolojisi büyüyor ama avladığımız balık miktarı artmıyor. Eskiden 80 bin tonlara çıkan balık miktarı 20 bin tona düştü. Tekne ve ağ boylarına, radarlara, elektronik cihazlara sınırlamalar getirmemiz lazım. Yani bir taraftan balık stoklarını, bir taraftan balıkçılığı koruyacağız. Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege arasında ekonomik kıymeti olan balıkların geçiş yaptığı bir koridor. Bu koridorun giriş kapıları Boğazlar. Boğazları tutmuşuz, balığın geçişine imkân vermiyoruz. Balığın bollaşmasını istiyorsak bu koridoru açık tutacağız.”

BALIKÇILAR NE DİYOR

Marmara Adası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Engin Algan: “Müsilaj olayıyla 10 yıldır uğraşıyoruz. Müsilajın içinden çıkan o kadar hamsi senelerdir yendi, kimseye zararı olmadı. Şu anda Marmara Denizi’nde canlı müsilaj yok.”

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık: “Müsilajla ilgili sıkıntı yok. Marmara’da balık var ancak suyun sıcaklığından dolayı hamsi suyun üzerinde dağınık oluyor, o yüzden az çıkıyor.”

Haberin Devamı

İstanbul Garipçe Köyü Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan: “Marmara’da müsilaj öncesinde sardalya, kırlangıç gibi balık türleri vardı. Müsilajla birlikte bu balıklar Ege ve Karadeniz’e gitti. Şu anda lüfer istilası var.”